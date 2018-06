Während der Führung durch die Ausstellung erzählt Libuše Cerná von ihren Erlebnissen zu Zeiten des Prager Frühlings. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Libuše Cerná hat den Prager Frühling 1968 als Jugendliche hautnah miterlebt. "Die Zeit damals hat mich sehr geprägt", sagt sie. Als Zeitzeugin führte sie am Mittwochvormittag eine Gruppe durch die Ausstellung "Das Ende des Prager Frühlings 1968" im Haus der Bürgerschaft.

Während die Geschehnisse vor 50 Jahren hierzulande beispielsweise in Ausstellungen thematisiert werden, sei das Interesse in Tschechien und der Slowakei eher gering. "In Tschechien will man nicht über linke Bewegungen berichten, da sie nicht zur politischen Linie des Landes passen. In der Slowakei stört man sich an dem Begriff ,Prager Frühling', da man sich von Tschechien emanzipieren möchte", berichtet die Bremerin.

Die Zeit in den 1960er-Jahren sei sehr bedeutend gewesen, da der politische Aufbruch mit einem persönlichen Aufbruch einhergegangen sei. Auch kulturell habe sich etwas getan. "Es gab einen Austausch mit dem Westen. Bekannte Künstler, wie die Rolling Stones oder Bob Dylan, kamen ins Land", erinnert sich die Journalistin. Ein Ausdruck von Freiheit seien auch die ersten Stripteases oder Misswahlen gewesen.

Libuše Cerná wurde in Prag geboren und kam 1977 nach Deutschland. Die langjährige Hörfunkjournalistin hat als Dozentin an der Hochschule Bremen unterrichtet. Seit 2010 ist sie Vorsitzende des Bremer Rates für Integration.

Im Sommer 1968 war Libuše Cerná in einem Schüleraustausch nach Frankreich gereist. Als sie wieder zurück nach Prag wollte, warnten ihre Gasteltern sie vor der Fahrt ins Ungewisse. Angesichts der Ereignisse hielten sie das Risiko für zu groß. "Ich konnte mir die Gefahr nicht vorstellen und dachte, es sei alles in Ordnung", erzählt die Bremerin. Deshalb sei sie wie geplant in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Besetzung der Stadt erlebte sie schließlich wie einen Überfall. "Stellen Sie sich vor, Sie gehen abends nach Hause, und alles ist in Ordnung. Am nächsten Morgen gehen Sie hier am Rathaus vorbei, und anstatt der Flaggen befinden sich Panzer vor dem Gebäude", berichtet die Zeitzeugin. "Das war surreal."

Trotzdem ging das Leben für die Menschen normal weiter. "Man lief mit seinen Einkaufstaschen an den Panzern vorbei", erzählt Libuše Cerná. Viele Zivilisten hätten versucht, mit den Soldaten zu reden, in der Hoffnung, man könne sie zum Abzug bewegen. "Dieser Kontakt sieht auf den Bildern hier sehr friedlich aus. Doch die Gespräche waren nicht ungefährlich", erzählt die gebürtige Pragerin. Die Soldaten seien nervös und verunsichert gewesen und hätten deshalb häufiger geschossen.

Die gezeigten Fotos seien ein Beleg dafür, wie viele Menschen damals protestierten. Daneben transportiere die Ausstellung auch, wie sich Alexander Dubček als Leitfigur des Prager Frühlings verändert habe. Er sei für sein Lächeln bekannt gewesen. Nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes habe er es verloren.

Zur Sache

Der Prager Frühling 1968

Unter dem Leitsatz "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" wollte Alexander Dubček als erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei das Land modernisieren. Doch die Hoffnung auf eine anhaltende Reformbewegung, die sich die Menschen besonders nach ersten Schritten in diese Richtung machten, wurden ab dem 20. August 1968 mit dem Einmarsch von Truppen der Warschauer-Pakt-Staaten zunichtegemacht. Doch die Menschen wollten ihre errungene Freiheit verteidigen. Mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen haben die Bürger Barrikaden errichtet, um die Militärkolonne an ihrer Weiterfahrt zu hindern. Sie hatten damit keinen Erfolg. Die sowjetischen Soldaten schlugen die friedliche Bewegung blutig nieder. Führende Politiker wie Dubček wurden nach Moskau gebracht und mussten gegen ihren Willen das "Moskauer Protokoll" unterzeichnen. Damit willigte Dubček notgedrungen ein, dass sämtliche Reformbewegungen in der Tschechoslowakei gestoppt und zudem sowjetische Truppen in seinem Land stationiert wurden. Damit endete auch der Prager Frühling, der heute für die Reformbewegung und gleichzeitig auch für deren Niederschlagung steht.

Weitere Informationen

Weitere kostenlose Führungen durch die Ausstellung finden in den kommenden zwei Wochen jeweils mittwochs (4. und 11. Juli) um 18 Uhr statt. Die Besucher werden von Ivo Bock geführt. Der Wissenschaftler war an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen tätig und hat sich mit der tschechischen Literatur und Kultur zu Zeiten des Kalten Krieges beschäftigt. Anmeldungen werden telefonisch unter 361-12380 entgegenkommen.