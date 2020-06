Das Parzellenhäuschen in der Kleingartenanlage am Blühaufweg, das der Brandstifter durch seine letzte Tat vor der Festnahme im Oktober 2019 zerstört hatte. (Roland Scheitz)

Wegen ihm lebten die Besitzer der Parzellen im Kleingartengebiet rund um den Blühaufweg und den Nelkenweg in Gröpelingen monatelang in Angst, ihr Grundstück könnte das nächste sein, das abbrennt. Das Landgericht hat am Dienstag einen 53-Jährigen zumindest für drei der Feuer aus dem Sommer 2019 wegen vorsätzlicher Brandstiftung zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, gleichzeitig aber seine dauerhafte Unterbringung in der Forensik verfügt. Denn der Mann, der die Taten beging, ist psychisch krank und damit vermindert schuldfähig – und er ist ein Wiederholungstäter.

Die Geschichte hinter diesem Prozess ist die traurige eines Menschen, der in seiner Einsamkeit keine andere Möglichkeit fand, seinen Frust abzubauen, indem er in Parzellen, Holzschuppen und Carports zündelte. „In Ihrem Leben fehlten die positiven Momente“, sagte Richter Akif Öztürk in seiner Begründung des Urteils an den Angeklagten gerichtet. Eigentlich sei dieser nämlich ein seit

30 Jahren pflichtbewusst im Martinshof arbeitender Mensch, gut beleumundet von seinem Werkstattleiter und habe auch während des Prozesses, der Anfang Juni begonnen hatte, einen positiven Eindruck hinterlassen. „Höflich, redselig, nie aggressiv.“

Aber da ist eben auch noch die andere Seite. Psychiatrische Gutachten bescheinigen dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung, kombiniert mit einer verminderten Intelligenz. „Sie haben kaum Ressourcen, Konflikte zu bewältigen“, erklärte der Richter, „und schnell das Gefühl, von anderen über den Tisch gezogen zu werden.“ So war es offenbar auch bei der Brandserie 2019 – der Mann hatte sich mit Nachbarn überworfen, fühlte sich unter anderem von einer türkischen Großfamilie, aber auch anderen Menschen gehänselt und gering geschätzt. Aufgrund seiner Grundkonstitution neige der Angeklagte dazu, überall Verschwörungen gegen sich zu wittern, sagte der Richter. „Er dachte, alle reden schlecht über ihn.“ Aus Frust darüber zündelte er, nachts und am Wochenende, wenn er sich besonders einsam fühlte, weil die Struktur eines Arbeitstags fehlte. „Sie sind kein notorischer Brandstifter, kein Schwerkrimineller, sondern Sie sind krank.“

Bevor am 12. Oktober 2019 das vorerst letzte Feuer in dem Parzellengebiet ausbrach, hatte die Polizei den Angeklagten, der in der Nähe wohnte, zuerst observiert und dann in fla­granti ertappt. Der Angeklagte habe erleichtert über seine Festnahme gewirkt, sagte der Richter. In den folgenden Verhören hatte er die Taten gestanden – und nicht nur die, die ihm nun zur Last gelegt wurden. Allerdings war das Geständnis bei möglichen weiteren Taten zu ungenau, in einigen Fällen laufen die Ermittlungen noch. „Wenn es an einem Wochenende einen Brand gegeben hat, werde ich es wohl gewesen sein“, zitierte Richter Öztürk aus dem Geständnis des Angeklagten.

Dafür, dass noch andere Feuer auf sein Konto gehen, spricht auch, dass der Angeklagte schon im Jahr 1998 ebenfalls vom Bremer Landgericht wegen mehrerer Fälle schwerer Brandstiftung zu vier Jahren Haft und der Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt worden war. Sie war elf Jahre später zur Bewährung ausgesetzt worden, der Mann dann bis 2014 in eine Wohngruppe im Haus Hardenberg versetzt worden. Danach sei er bis auf wöchentliche Unterstützung durch Wohnbetreuer und rechtliche Betreuer auf sich allein gestellt gewesen – und der fatale Kreislauf begann wieder. Deshalb hält das Gericht die Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt nun für „alternativlos“.

Töten wollte der Angeklagte aus Sicht der Kammer nicht. Bevor er die Feuer legte, machte er Krach, klopfte an die Türen der Schuppen. „Das war nett gemeint, aber nicht ausreichend“, stellte der Richter fest, schließlich hätte ein Schlafender oder Betrunkener das Klopfen überhören können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.