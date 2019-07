Bei „Weser-Ems bellt“ werden in diesem Jahr über 3500 Hunde aus circa 230 verschiedenen Rassen ausgestellt. Unser Archivfoto aus dem Jahr 2018 zeigt Olga Terentjew und Katharina Ramminger mit ihrem Russischen Terrier bei der letzten Ausgabe von „Bremen bellt“. (Frank Thomas Koch)

Zehn Jahre lang fand die Rassehundeausstellung „Bremen bellt“ in den Hallen der Messe Bremen statt. Damit ist nun Schluss: Für die elfte Ausgabe der Tierschau haben die Veranstalter den Ort vor die Bremischen Landesgrenzen verlegt, um den vergleichsweise strengen Vorschriften des hiesigen Hundegesetzes zu entgehen.

„Wir hatten keine andere Wahl“

Die diesjährige internationale und nationale Rassehundeausstellung wird am 3. und 4. August daher erstmals unter dem Titel „Weser-Ems bellt“ auf dem Gelände der Agrar- und Freizeitmesse Land-Tage-Nord an der Autobahn A 28 in Hude-Wüsting bei Oldenburg ausgerichtet. „Wir hatten keine andere Wahl“, sagt Stefan Damer vom Landesverband für das Deutsche Hundewesen (VDH) Weser-Ems, der die Ausstellung veranstaltet. Man hätte gerne weiterhin die Bremer Messehallen genutzt, doch habe man bereits im letzten Jahr mit hohen Auflagen zu kämpfen gehabt, die in diesem Jahr noch einmal verschärft worden seien. „Es liegt an den Vorgaben, die das Veterinäramt des Landes Bremen gemacht hat“, sagt Damer. Sprecher der Messe Bremen und des Veterinäramtes wollten sich auf Anfrage des WESER-KURIER nicht zum Wechsel des Veranstaltungsortes äußern.

Probleme gab es im vergangenen Jahr vor allem mit sogenannten Listenhunden. Das sind Tiere, bei denen von einer besonderen Gefährdung für Menschen und Tieren ausgegangen wird. Hierzu zählen laut dem Bremer Hundegesetz einerseits einzelne Tiere, die schon einmal einen Menschen oder ein Tier angefallen haben. Andererseits fallen aber auch ganze Hunderassen unter die Bezeichnung, wenn aufgrund von Zucht oder Ausbildung von einer gesteigerten Angriffslust ausgegangen werden muss. In Bremen gelten die Hunderassen Pit-Bull-Terrier, Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier sowie deren Kreuzungen laut Paragraf eins des Hundegesetzes grundsätzlich als gefährlich.

Solche Listenhunde durften schon im vergangenen Jahr nur unter bestimmten Voraussetzungen bei „Bremen bellt“ ausgestellt werden. Die Tiere mussten hinter einem Gitter gehalten werden und das Bundesland nach maximal 24 Stunden wieder verlassen. „Wir waren entsetzt, wie das mit den Listenhunden gehandhabt wurde“, sagt Gaby Schwab vom Tierschutzverein Bremen.

Seit diesem Jahr dürfen nun auch die Tasthaare der Hunde nicht mehr gestutzt sein. Darunter versteht man die hochsensiblen Barthaare an der Schnauze, mit denen unter anderem Hunde und Katzen vor allem bei Dunkelheit ihre Umgebung ertasten.

"Weser-Ems bellt" findet im Freien statt

In Niedersachsen gebe es eine gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, zudem habe das Land weniger Reglementierung, erklärt Stefan Damer die Entscheidung für den neuen Standort. Dieser biete noch weitere Vorteile: So sei „Weser-Ems bellt“ nun die erste internationale Ausstellung für Rassehunde in Deutschland, die im Freien stattfinde, sagt Damer. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in England, gebe es dies schon deutlich länger. Auch wird die Geräuschentwicklung auf dem Land-Tage-Nord-Gelände wohl deutlich geringer ausfallen, da dort mit 120.000 Quadratmetern ungefähr das Sechsfache der Fläche zur Verfügung steht, die die Bremer Messe geboten hätte. Ein Nachteil sei dagegen die Abhängigkeit von der Witterung, sagt Damer.

Bei „Weser-Ems bellt“ werden in diesem Jahr über 3500 Hunde aus circa 230 verschiedenen Rassen ausgestellt. Während die Veranstaltung für Besitzer, Züchter und Händler von Hunden einer der wichtigsten Termine im Jahr ist, kritisieren Tierschutzverbände die Ausstellung der Tiere schon seit längerem. Hunde seien sensible Lebewesen, die nicht zu Objekten degradiert werden dürften, kritisierte die Tierrechtsorganisation Peta die Veranstaltung vor einem Jahr, als diese noch unter „Bremen bellt“ firmierte. „Zuchtverbände, die Hunde beliebig nach Form und Farbe ‚zusammenbauen‘, nehmen billigend in Kauf, dass viele der Tiere ihr Leben lang leiden und oftmals schwer krank sind“, schrieb Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta.

Für Besucher präsentiert sich „Weser-Ems bellt“ als familienfreundliche Publikumsmesse, auf der eine breite Palette an Hundeprodukten angeboten wird und sich Fachhändler, Vereine, Züchter und Aussteller vorstellen. Für Kinder wird ein Spielplatz mit Hüpfburg angeboten. Höhepunkte von „Weser-Ems bellt“ sind die Internationale Ausstellung für Hunde aller Rassen am 3. August, sowie die Nationale Ausstellung für Hunde aller Rassen am 4. August. Die hierfür angemeldeten Tiere werden von internationalen Zuchtrichtern in Augenschein genommen.