Nein, das mit den angedachten Großkonzerten im Bremer Weserstadion wird nichts. Die Pläne, Rockstars nach Bremen zu holen, haben einen dicken Dämpfer bekommen und sich geändert. Da Werder Bremen auf einen Hybridrasen statt eines Naturrasens setzt, bedeutet dies praktisch das Aus für Konzerte in der Heimspielstätte der Grün-Weißen.

„Es hat sich eine ganze Menge geändert“, sagt Jörg Fürst, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Bremer Weserstadion GmbH (BWS). „Es werden hier keine Konzerte stattfinden können.“ Der Grund ist neben dem neuen Rasen ein zu kleines Zeitfenster für mögliche Veranstalter.

Anders als vor drei Jahren wird auf dem Spielfeld kein Rollrasen mehr verlegt, sondern erstmals ein Hybridrasensystem verwendet (wir berichteten). Dabei handelt es sich um einen Naturrasen, in den Kunstrasenfasern implementiert, also eingestochen werden. Der Rasen muss ausgesät werden und dann anwachsen.

Zeitfenster für Liveauftritte verringert sich

Dabei gelten die natürlichen Wachstumsgesetze. „Bis der Rasen ordentlich zusammengewachsen ist, dauert es rund acht bis zehn Wochen“, erklärt Geschäftsführer Fürst. Konzerte könnten also nur vor einer Aussaat stattfinden, da bis zum Saisonstart alles fertig sein müsse. Dadurch verringere sich das Zeitfenster für Liveauftritte wesentlich und werde verschwindend klein, so Fürst.

Für das Anlegen eines neuen Rasens bleibt in Zukunft nur ein Zeitraum von rund 60 Tagen. In diesem Jahr wäre das vom Relegationsspiel (29. Mai) bis zum ersten Saisonspiel (18. August) oder gar einer möglichen Qualifikationsrunde für die Europa League (startet am 27. Juli) gewesen.

Im kommenden Jahr muss zwar kein neuer Rasen verlegt werden, aber es bedarf einer Regenerationsphase. „Für Konzerte müsste dann zumindest der Boden im Tor-Bereich rausgeschnitten werden und neu ausgesät werden“, so Fürst. Früher seien für einen neuen Naturrasen im Strafraum Kosten in Höhe von etwa 20.000 Euro angefallen.

Kompletter Kurswechsel

Für einen Hybridrasen sei dies wesentlich teurer. Kosten, die die Konzertveranstalter tragen müssten. Um das neue Hybridrasensystem anzulegen, kommen mit einigen Erstaufwendungen Kosten von gut 400.000 Euro zusammen. Für Konzerte müsste der Rasen mit Kunststoffplatten abgedeckt werden.

Dort wo Bühne oder die Licht- und Tonregie ihren Platz hätten, würden Schwerlastplatten verlegt werden, die Last den Rasen zerstören. Die Pläne der Bremer Weserstadion GmbH haben sich damit komplett geändert. Im August 2016 hatte Heinz-Günther Zobel, der zweite Geschäftsführer der Betreibergesellschaft neben Fürst, angekündigt, dass das diskutierte Sicherheitskonzept mit weiteren Fluchtwegen auf der Westseite des Stadions umgesetzt werde.

Ende Februar 2017 hatte dann die Bremer Baubehörde grünes Licht gegeben. Die grundsätzliche Erlaubnis für Freiluft-Veranstaltungen im Fußballstadion am rechten Ufer der Weser war da. Für Konzerte im Stadion wurde eine Kapazität von 38.000 Besuchern zugelassen.

Verein trägt die Kosten

Nun der komplette Kurswechsel. Die Entscheidung für einen Hybridrasenplatz wurde in der Geschäftsführung von Werder Bremen getroffen, der Verein trägt auch die Kosten. Dafür gab es einige Gründe. Der neue Rasen soll wesentlich robuster sein und länger halten.

Außerdem könnten die Fußballer so häufiger ein Geheimtraining im Stadion absolvieren. Ein weiterer Grund: Das U23-Team von Werder Bremen muss in der 3. Liga aus Sicherheitsgründen häufiger ins Stadion ausweichen. Vor allem wenn Teams wie die aus Rostock, Magdeburg, Osnabrück oder Münster mit einer großen Anhängerschaft nach Bremen kommen.

„Es ist eine nachvollziehbare Entscheidung zur Optimierung der sportlichen Rahmenbedingungen für den Profifußball“, so Fürst. Schließlich sei Werder Bremen Hauptnutzer des Stadions. „Wir von der BWS akzeptieren die Pläne selbstverständlich und setzen sie gerne um“, sagt Fürst. Die Anstrengungen für Konzerte seien zwar umsonst gewesen, aber logischerweise ändern sich Dinge auch.

Zuschauerkapazität war höher

Rein theoretisch können immer noch Konzerte im Weserstadion veranstaltet werden. Allerdings muss dann das Zeitfenster und für den Veranstalter auch das Kaufmännische passen. Als in den vergangenen Jahren Künstler wie Herbert Grönemeyer (2003 und 2007), Michael Jackson (1992 und 1996), die Rolling Stones (1998) oder Metallica (2004) im Stadion auftraten, war die Zuschauerkapazität noch höher.

Meist waren es mehr als 40 000 Besucher, bei Michael Jackson waren es sogar mehr als 50.000. Auftritte von den ganz Großen der Musikbranche wie Bruce Springsteen oder Coldplay wird es also eher in Städten mit Arenen wie Hannover (Platz für 48.000 Besucher) oder Hamburg (45.000) geben. Bremer Veranstalter wie Koopmann Concerts, Revue Konzert oder Bremen Events & Concerts hatten bislang ohnehin nicht mit Konzerten im Weserstadion geliebäugelt.

"Es gibt keine Planungen unsererseits, weder für 2017 noch für 2018 und aktuell auch nicht vorstellbar", sagte Oliver Mücke von Koopmann Concerts. "Aktuell haben wir da leider nichts", hieß es von Revue. Auch überregionale Veranstalter wie FKP Scorpio aus Hamburg hatten dies nicht vor.