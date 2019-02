Die Feuerwehr hatte bis in den Sonnabendmorgen damit zu tun, den Brand auf der „Seute Deern“ unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt 75 Einsatzkräfte waren vor Ort. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Weiße Herzen mit guten Wünschen und Dank an die Helfer liegen im Gras am Rand des Hafenbeckens. Sie bilden den Schriftzug „Seute Deern“, in der Nähe ist ein rotes Herz zu sehen – die Bremerhavener bewegt das Schicksal ihres maritimen Wahrzeichens, das nach dem großen Schwelbrand in der Nacht zu Sonnabend (wir berichteten) noch viel maroder ist als zuvor schon.

Wie das Feuer in einem Hohlraum zwischen Innen- und Außenhaut im Rumpf des 100 Jahre alten Segelschiffes entstehen konnte, ermitteln seit Montag Experten der Kriminalpolizei. Auch unabhängige Sachverständige und Vertreter der Versicherung des Schiffs machen sich vor Ort im Alten Hafen ein Bild der Lage, ebenso gab es Gespräche mit Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Bis Ergebnisse zur Brandursache vorliegen, wird es noch dauern. Laut Grantz rechne man derzeit zumindest nicht damit, dass die „Seute Deern“ nun ein Totalschaden ist.

Glück im Unglück: Die Pumpen im schon lange maroden Rumpf des 100 Jahre alten Segelschiffs, die dafür sorgen, dass es nicht vollläuft, arbeiten weiter. Andernfalls wäre die „Seute Deern“, die derzeit ohne Stromversorgung ist, langsam gesunken. Nicht so gut sieht es dagegen für das Restaurant aus. Pächter Jens Schmidt hatte noch am Tag nach dem Feuer gehofft, den Betrieb schnell wieder aufnehmen zu können. Das wird nach ersten Einschätzungen nicht möglich sein, die Räumlichkeiten haben zu großen Schaden genommen. Gespräche, wie es für den Pächter und die Angestellten weitergeht, laufen. „Es geht hier zum einen um einen wichtigen gastronomischen Betrieb, aber es geht vor allem auch um rund 30 Arbeitsplätze, die wir unbedingt erhalten wollen“, erklärt Grantz. Sämtliche Reservierungen waren bereits storniert worden. Auch für acht Brautpaare, die sich bis zum Sommer auf der „Seute Deern“ trauen lassen wollten, sucht das Standesamt nun andere Orte.

Unklar ist, wie es mit der Renovierung des Windjammers, den die Stadt Bremerhaven 1972 dem Deutschen Schifffahrtsmuseum zur Gründung geschenkt hatte, weitergeht. „Es gibt jetzt natürlich einen erhöhten Zeitdruck“, sagt Bremerhavens Stadtsprecher Volker Heigenmooser. Im Sommer hatte der Bund 17 Millionen Euro für die dringend notwendige Sanierung zugesagt, etwa noch einmal die gleiche Summe tragen zusammen Bremerhaven (rund 1,7 Millionen) und das Land Bremen (15,3 Millionen). Eine Lenkungsgruppe, der unter anderem Grantz, die Direktoren des Museums und die Staatsräte für Wissenschaft, Gerd-Rüdiger Kück, und Wirtschaft/Häfen, Jörg Schulz, angehören, soll einen Plan erarbeiten. Laut dem Oberbürgermeister müssen dafür aber erst die Ergebnisse der Schadens-Untersuchung vorliegen.