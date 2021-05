Dana Alyoussef ist derzeit als Freiwillige im politischen Jahr in der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig. Seit zehn Jahren ist die Stiftung in Bremen als Ort der politischen Begegnung mit jungen Menschen engagiert. (Christina Kuhaupt)

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) direkt im Anschluss an die Schule? Das passt nicht allen Schülerinnen und Schülern in den Lebensplan. Dana Alyoussef aber hat sich für ein solches FSJ in der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) entschieden und ist dort seit dem Sommer 2020 aktiv: Die 21-Jährige nutzt Angebote der Einrichtung, hilft in der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Organisation von Seminaren und Vorträgen. Sie kam in Abu Dhabi zur Welt und ging einige Jahre in Syrien zur Schule, bevor sie in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zurückkehrte und schließlich 2016 nach Bremen kam.

Politik hat sie erst in Deutschland richtig interessiert, sagt sie. „Da ich viele Zusammenhänge aus den früheren Klassen nicht mitbekommen habe, wollte ich das nachholen. Deswegen habe ich mich für ein Freiwilliges Politisches Jahr entschieden. Ich wollte mir einen Überblick über die deutsche Politik verschaffen und mich mehr mit der deutschen Gesellschaft auseinandersetzen.“ Außerdem fand sie es interessant zu wissen, wie parteinahe Stiftungen arbeiten, „um mir ein besseres Bild von der Politik zu ermöglichen“. Dafür schien der Schulabgängerin die KAS der richtige Ort zu sein.

„Ich habe keine Vergleichspunkte, weil ich als Kind natürlich in Syrien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten politisch nicht aktiv war. Aber umso mehr hat es mich als junge Erwachsene interessiert, das deutsche politische System in meiner neuen Heimat kennenzulernen“, erzählt sie. „Ich bin der KAS dafür dankbar, diese Möglichkeit bekommen zu haben.“ Sowohl in Syrien als auch in den VAE war Politik nur im Unterricht ein Thema. „Ich habe mich außerhalb des Unterrichts nicht viel damit beschäftigt, weil ich mit elf Jahren Syrien verlassen habe“, erinnert sich Dana Alyoussef. „Für mich war es nur wichtig, mich über den aktuellen Stand zu informieren, aber persönlich war ich nicht aktiv.“

Durch die Pandemie haben sich viele ihrer beruflichen Aufgaben nun ins Internet verlagert. Veranstaltungen werden digital abgehalten, was Treffen verändert oder sogar ausschließt. Das stellt auch Dana Alyoussef immer wieder fest. Zuhörerinnen und Zuhörer müssten anders angesprochen werden, als wenn sie mit den Vortragenden gemeinsam in einem Raum säßen. „Jeden Tag kommen abwechslungsreiche Aufgaben auf mich zu, bei denen ich immer was Neues lernen kann“, sagt die 21-Jährige.

Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, dass sie nach Deutschland kam, um hier mit Mutter und Schwestern eine neue Heimat aufzubauen. Die Familienstrukturen helfen ihr dabei, sagt sie. Und Bremen habe beides: Stadt und Natur.

Auch die Arbeit in der Stiftung mit den verschiedenen Veranstaltungen und Kontakten zu ganz unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Altersgruppen trage ebenfalls dazu bei. So gab es kürzlich einen Vortrag über Demenz sowie eine Veranstaltung zu dem vor einigen Jahren gestorbenen Schriftsteller Walter Kempowski.Drei Tage die Woche verbringt Dana Alyoussef im Homeoffice. Die Pandemie erschwert den Mitarbeitenden die Kommunikation. Dana Alyoussef sei quasi die erste FSJ-lerin mit ausländischen Wurzeln, sagt Ralf Altenhof, der bei der KAS als Chef auch die junge Neubremerin betreut.

Das Hineinfinden in diese andere Welt gestaltet Dana Alyoussef mit viel Lust und Lebensfreude. „Mit meiner Mutter und zwei Schwestern lebe ich gern hier. Wir genießen das Zusammensein und die Kontakte zu anderen Leuten in der Stadt.“ Dabei ist sie schon vorher viel herum gekommen und hat verschiedene Gesellschaftsstrukturen erlebt, spricht mehrere Sprachen und Deutsch fast ohne Akzent.

„In Deutschland habe ich zunächst für ein Jahr einen Vorbereitungskurs zum Erlernen der deutschen Sprache besucht“, erzählt sie über ihre Zeit am Schulzentrum Rübekamp. Und die 21-Jährige fügt an: „In der zehnten Klasse war ich dann am Alten Gymnasium, mein Abitur habe ich am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gemacht.“

Außerdem schätzt die engagierte Frau ihre Hobbys: „Fahrradfahren ist meine größte Leidenschaft“, erklärt sie. Sie genieße es sehr, neue Ecken zu entdecken und durch die Natur zu fahren. „Lesen und Reisen gehören ebenfalls zu meinen Freizeitbeschäftigungen.“ Doch das reicht ihr offenbar nicht. „Mir ist es auch wichtig, mich darüber hinaus zu engagieren, deswegen bin ich ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe tätig.“

Zur Sache

Freiwilliges Jahr in der Kultur und Politik

Junge Bremerinnen und Bremer können ein Freiwilliges Soziales Jahr auch in den Bereichen Kultur oder Politik in entsprechenden Einrichtungen absolvieren und zwölf Monate praktische Erfahrung sammeln, die hilfereich für ihre spätere Berufswahl sein kann. Der Soziale Friedensdienst (SFD) als Dachorganisation der Jugendfreiwilligendienste organisiert einen Austausch mit anderen Freiwilligen und berät die Freiwilligen in Konfliktsituationen oder in beruflichen Fragen. Weil sich die Einsatzstellen im FSJ-Kultur/Politik jedes Jahr ändern, gibt es eine eigene Seite. Diese sind nach Schwerpunkten geordnet, mit Kontaktdaten, Aufgabenbeschreibung und Anforderungen versehen. Mehr Informationen stehen im Internet unter www.sfd-bremen.de oder www.freiwilligen-agentur-bremen.de.

Weitere Informationen

Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt seit zehn Jahren interessierte junge Bremerinnen und Bremer für ein Freiwilliges Politisches Jahr auf, damit sie erfahren, wie sie sich als mündige Bürger beruflich und freiwillig ins gesellschaftliche Leben einbringen können. Das Freiwillige Jahr in der Stiftung beginnt jeweils am 15. August. Ralf Altenhof ist als Leiter des Bereichs Politische Bildung Ansprechpartner in der Einrichtung mit Sitz am Domshof und per E-Mail an ralf.altenhof(at)kas.de oder telefonisch unter 163 00 90 zu erreichen.