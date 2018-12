In das Klinikum Ost soll eine Million Euro investiert werden. Das Geld wird zur Einrichtung einer Station für Kinder- und Jugendpsychiatrie verwendet. (Frank Thomas Koch)

Die geschützte Station für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Ost soll im kommenden Jahr um- und ausgebaut werden. Die Investitionskosten für die drei zusätzlichen Planbetten und die umgebende Infrastruktur liegen bei gut einer Million Euro. Der Senat wird dem Projekt voraussichtlich am Dienstag zustimmen.

Hintergrund der Planungen ist der Anstieg der Fallzahlen schwerer psychischer Krisen bei jungen Menschen. Häufig geht es dabei um Fälle, bei denen Gewalt eine Rolle spielt – entweder in Form von Selbstgefährdung oder Aggressivität gegen andere. Auch schwere Suchterkrankungen kommen als Ursache infrage. Der wachsende Bedarf an Akutbehandlungs- und Therapieplätzen speist sich zum Teil aus der Gruppe junger Ausländer, die unbegleitet nach Deutschland gekommen sind und psychische Probleme haben.

Derzeit existieren an der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Ost lediglich fünf Plätze im sogenannten geschützten Bereich, der bedarfsbezogen nach innen und außen geschlossen werden kann. In der Beschlussvorlage der Sozialbehörde für den Senat ist von langen Wartezeiten die Rede. Den „gewachsenen und veränderten Anforderungen“ könne unter diesen Bedingungen „nicht mehr fachlich adäquat begegnet werden“.

„Dreitüreffekte“ sollen bei jungen Menschen möglichst vermieden werden

In der Folge komme es in Einzelfällen zu „zugespitzten Fallverläufen in der Kinder- und Jugendhilfe“ mit häufigen Einrichtungswechseln und mehrfachen klinischen Wiederaufnahmen der jungen Patienten, heißt es in dem Papier. Aus fachlicher Sicht seien solche „Drehtüreffekte“ jedoch gerade bei sehr jungen Menschen möglichst zu vermeiden.

Das Umbaukonzept sieht vor, die geschützte Station in zwei Einheiten zu untergliedern und dort jeweils vier Plätze zur akuten „Krisenintervention“ und vier Therapieplätze einzurichten. „An vier Plätzen sollte auch eine Fixierungsmöglichkeit bestehen“, ist dem Betriebskonzept für die künftige Struktur zu entnehmen.

Dort findet sich auch ein Personalschlüssel für Pflege und fachärztliche Betreuung. Im pflegerischen Bereich wird mit 21 Vollzeitstellen für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb kalkuliert. Hinzu kommen drei weitere Stellen für Ergo- und Bewegungstherapie sowie Sozialdienst plus zwei Ärzte. Angesichts der „besonders belastenden Situation“ bei der Arbeit mit teils hochaggressiven Patienten in einer geschlossenen Abteilung sollen die Mitarbeiter nach einem festen Rotationskonzept auch Phasen in anderen Arbeitsbereichen verbringen.

Von allen Pflege- und ärztlichen Kräften wird erwartet, dass sie „umfassende Kenntnisse im Konflikt- und Deeskalationsmanagement“ besitzen und sie jederzeit situationsgerecht einsetzen können. Zum Anforderungsprofil gehört auch die Fähigkeit zur Reflexion nach psychisch belastenden Vorfällen, „um in zukünftigen Situationen sicherer agieren zu können“, wie es in dem Konzept heißt.