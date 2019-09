Lukas Heine ist mit seiner Pflege-Ausbildung am Klinikum Bremen-Ost zufrieden. (GSP Architekten)

„Wer sich heute für einen Beruf in der Pflege entscheidet, kann sich den Arbeitgeber aussuchen“, betonte Lukas Heine, Auszubildender in der Pflege am Klinikum Bremen-Ost, auf einer Pressekonferenz am Montag, 30. September. Uwe Zimmer, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen, stellte bei dem Termin die große Offensive der Bremer Krankenhäuser zur Anwerbung von mehr Fachkräften vor. Seit neuestem wird eine gemeinsame Stellenbörse angeboten. Mit der diesjährigen Aktualisierung veröffentlicht der Bremer Krankenhausspiegel erstmals die neue Rubrik „Karriere im Krankenhaus“. Sie informiert ausführlich über alle Berufsbilder in Krankenhäusern - von Medizin über Pflege, Therapie und Sozialberufen bis hin zu Technik, Verwaltung und Service. Das Imageproblem in der Pflege bleibt trotzdem. In der Altenpflege-Ausbildung liegt die Abbrecher-Quote zwischen 21 und 29 Prozent, in der Krankenpflege zwischen 20 und 25 Prozent. Das müsse sich dringend ändern, betonte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke). Probate Gegenmittel sollen die Akademisierung und die Generalisierung der Pflegeausbildung sein, verbunden mit einer besseren Entlohnung.