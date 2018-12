Karl Bronke ist der Vorsitzende des neuen Vereins Weser-Bildungsverbund Gesundheit und Pflege. (Walter Gerbracht)

Ein neuer Zusammenschluss will die Anforderungen des Pflegeberufe-Reformgesetzes gemeinsam schultern. Am Montag wurde der Verein Weser-Bildungsverbund Gesundheit und Pflege gegründet. An Bord sind mehr als zehn Einrichtungen aus Bremen, weitere wären willkommen.

Vorsitzender Karl Bronke sagte bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags, das Gesetz biete große Chancen, die Ausbildung attraktiver zu gestalten und mehr Fachkräfte für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu gewinnen. „Zusammen wollen wir uns Gedanken machen über neue Strukturen und Lehrpläne.“

Gut ein Jahr hat der Verbund dazu Zeit. Von Januar 2020 an wird die Pflegeausbildung laut Gesetz „generalistisch“. Das heißt: Die bisher getrennt geregelten Pflegeausbildungen werden zusammengeführt. Alle Auszubildenden erhalten zunächst eine gemeinsame Ausbildung. Im dritten Jahr können sie diese generalistische Ausbildung entweder fortsetzen und den Abschluss als Pflegefachfrau/Pflegefachmann erwerben. Oder sie wählen einen der Schwerpunkte Altenpflege beziehungsweise Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und erhalten dafür den Abschluss. Ergänzend zur beruflichen Qualifikation bietet die Hochschule Bremen ein Pflegestudium an.

Träger und Schulen sehen mit den Gesetz enorme Herausforderungen auf sich zukommen – etwa bei der Finanzierung der Ausbildung oder bei Plätzen für Praxiseinsätze. Jeder Azubi müsse künftig mehrere Einrichtungen unterschiedlicher Träger durchlaufen, erläuterte Alexander Künzel, Seniorvorstand der Bremer Heimstiftung. „Da neue Strukturen zu entwickeln, ist eine Mammutaufgabe, die wir nur in enger Kooperation mit anderen von der Generalistik betroffenen Trägern und Institutionen bewältigen können.“

In Bremen zahlen Pflege-Auszubildende kein Schulgeld, so Künzel, und dies schreibe das Gesetz ab 2020 auch bundesweit vor. Für die drei Therapie-Berufe (Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten) sieht das in Bremen derzeit anders aus. Zwar übernimmt das Land einen Teil der Ausbildungskosten, aber die Krankenkassen verweisen darauf, dass bei Zahlung die Träger der Schulen mehrheitlich Krankenhäuser sein müssten. Das ist in Bremen jedoch nicht so (wir berichteten). Nun sei eine Einigung mit den Kassen in Sicht, sagte Künzel am Montag. Voraussichtlich zum 1. April 2019 würden auch diese Ausbildungsgänge für Absolventen kostenfrei.

In der Pflege lassen sich derzeit in Bremen rund 1600 Menschen ausbilden, elf Schulträger im Land bieten Plätze in der Kranken- und Altenpflege an. „Wir brauchen deutlich mehr Auszubildende“, sagte Karl Bronke. Bislang seien die Plätze von den Kostenträgern limitiert worden. Künftig wird die Finanzierung der Pflegeausbildung anders geregelt. Das Gesetz schreibt ein Umlageverfahren vor, an dem sich ausbildende wie auch nicht ausbildende Einrichtungen beteiligen, darunter Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser. Aus dem Fonds werden dann den ausbildenden Stätten die Ausgaben erstattet.

Der Verbund hofft auch auf eine Aufwertung der Altenpflege. Die Altenpflegeschulen würden in Bremen im Gegensatz zu den Krankenpflegeschulen „eher schlecht finanziert“, sagte Künzel von der Heimstiftung, die drei Pflegeschulen betreibt. Im Verbund wolle man darauf dringen, dass alle gleiche Bedingungen erhalten.

Zugleich sollen akademische und nicht akademische Ausbildung verknüpft werden. Mit der Hochschule Bremen als Verbundpartner sei ein „Riesensprung aus der zweiten Klasse in die Champions League“ möglich, so Künzel. Er verspricht sich von der Kooperation „Kompentenzgewinn auf beiden Seiten“.

Zum Verbund gehören neben Heimstiftung und Hochschule unter anderem die Stiftungen Friedehorst und Egestorff, Paracelsus-Kliniken, Freie Christengemeinde Bremen, Paritätische Pflegedienste Bremen, ASB Ambulante Pflege + Wohnen, Mobile Reha Bremen, Martinsclub und Zentrale für Private Fürsorge. Man sei erst am Anfang, sagte Bronke. Möglichst viele Einrichtungen sollten hinzukommen, um die Ausbildung zu koordinieren.

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Bandt (SPD) sieht in der Gründung des Ausbildungsverbunds einen „wichtigen Schritt“. Zur Frage, warum die Krankenhäuser der Gesundheit Nord nicht dabei sind, sagte eine Ressortsprecherin, jede Klinik müsse dies selbst entscheiden. Die Behörde würde es sehr begrüßen, wenn sich auch andere Kliniken beteiligten.