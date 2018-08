Söhne schlagen auf Opfer ein

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auseinandersetzung in der Bremer Neustadt eskalierte

Bereits in der Nacht auf Samstag ist eine Auseinandersetzung in der Bremer Neustadt eskaliert. Zwei 37 und 56 Jahre alte Männer waren in Streit geraten - dann kamen die Söhne des älteren dazu.