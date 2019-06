Die Bremer Polizei beim Großeinsatz in der Bremer Neustadt. (Nonstop News)

Die Bremer Polizei musste am Sonntagabend zu einem Großeinsatz in der Bremer Neustadt ausrücken. An einer Haltestelle im Ortsteil Huckelriede gerieten zunächst zwei Jugendliche in Streit und prügelten sich schließlich. In Verlauf des Streits seien immer mehr Personen dazu gekommen. Eine Gruppe von bis zu 80 Personen bildete sich, sodass die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot anrückten. Bei der Gruppe soll es sich um Mitglieder von Großfamilien handeln.

(haf)