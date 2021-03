Am Mahndorfer See ist ein Pkw ausgebrannt. (Christian Butt)

Nach mehreren Bränden im Bremer Stadtgebiet hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagmorgen hatte eine Spaziergängerin einen ausgebrannten Pkw am Mahndorfer See auf einem Parkplatz entdeckt. Die Polizei Bremen bittet um Zeugenhinweise unter (0421) 362 3888 entgegen.

Ebenfalls am Donnerstag hatte ein 16-Jähriger seine Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Gröpelingen in Brand gesetzt. Mehrere Personen wurden durch das Rauchgas leicht verletzt und vor Ort behandelt.

Auch in der JVA Oslebshausen war am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. (Christian Butt)

Am Nachmittag brannte im Chemieraum einer Schule in der Kerschensteinerstraße ein Mülleimer. Die Polizei ermittelt auch hier die Brandursache, der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.