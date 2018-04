Lust auf einen Mc Flurry oder nur mal die Gegend erkunden? Die Polizei musste am Ostermontag zwei ausgebüxte Kamele in Obervieland einfangen. (Polizei Bremen)

Wie die Bremer Polizei mitteilte, büxten die beiden Tieren am Montagvormittag aus einem Zirkusgehege an der Habenhauser Brückenstraße aus und trabten in Richtung eines Schnellrestaurants.

Dort wurden die beiden Tiere von Einsatzkräften der Polizei in Obhut genommen. Sie wurden anschließend von Zirkusmitarbeitern wieder zurück ins Gehege geführt. (wk)