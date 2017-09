Erwachsene Menschen schlafen im Schnitt ungefähr sieben Stunden am Tag, Pferde dagegen nur drei. Andere Tiere schlafen sehr viel länger als Menschen. Katzen zum Beispiel bringen es auf etwa 13 Stunden am Tag, Hühner immerhin auf zwölf. Dass es nicht nur bei der Schlafdauer, sondern auch bei den Techniken Unterschiede gibt, zeigt besonders eindrucksvoll das Beispiel der Wale, zu denen auch die Delfine gehören.

Weil diese Meeressäuger zum Luftholen auftauchen müssen, wechseln sich bei ihnen im Schlaf die Hirnhälften ab; eine Hälfte bleibt immer aktiv. Pflanzen wie Bäume haben zwar kein Gehirn, einen Wechsel zwischen Phasen der Aktivität und Ruhe gibt es aber selbst bei ihnen. Was sind die Gründe dafür? So selbstverständlich es erscheint, zu ruhen oder zu schlafen, so schwierig ist es für Forscher, bis ins Detail zu klären, was genau dabei geschieht.

Schlaf ist mit einer Reihe von körperlichen Veränderungen verbunden

„Schlaf ist ein Hineinkriechen des Menschen in sich selbst.“ Mit diesen Worten hat der Schriftsteller Friedrich Hebbel (1813–1863) seine Erfahrung ausgedrückt, dass der Schlaf eine Phase ist, in der es mehr als sonst um den Einzelnen, den Menschen selbst geht. Der Schlaf dient nicht nur der Erholung, sondern fördert zudem die Wundheilung und stärkt das Immunsystem.

Wissenschaftler haben festgestellt, dass er mit einer Reihe von körperlichen Veränderungen verbunden ist. So sinken der Blutdruck, die Atem- und die Pulsfrequenz. Menschen, die gut geschlafen haben, fühlen sich frisch und können sich besser konzentrieren. Unausgeschlafene Menschen werden dagegen Studienergebnissen zufolge nicht nur als weniger attraktiv wahrgenommen, sondern neigen auch eher zu Verhaltensweisen, die für sie von Nachteil sein können.

So haben Schweizer Wissenschaftler kürzlich eine Arbeit vorgestellt, die belegt, dass chronischer Schlafmangel zu einer erhöhten Risikobereitschaft führt. Besonders bedenklich sei dabei, so die Forscher, dass den Betroffenen ihr verstärkter Hang, sich Risiken auszusetzen, nicht bewusst sei.

Träume faszinieren Menschen

Dass sich während des Schlafs die Gehirnaktivität verändert, ist schon lange bekannt. Vergleichsweise hoch ist sie während des sogenannten REM-Schlafs. REM steht für „rapid eye movement“, bezeichnet also eine Schlafphase, die durch schnelle Augenbewegungen gekennzeichnet ist.

Blutdruck, Puls- und Atemfrequenz bewegen sich auf einem höheren Niveau als in anderen Schlafphasen, die unter dem Begriff Non-REM-Schlaf zusammengefasst werden. An Träume während des REM-Schlafs erinnern sich Menschen oft besonders gut. Beim Non-REM-Schlaf unterscheiden Fachleute zwischen Phasen, in denen der Schlaf besonders tief oder leichter ist. Für die körperliche Erholung messen sie dem Tiefschlaf besondere Bedeutung bei.

Träume faszinieren Menschen schon seit Urzeiten. Lange Zeit herrschte die Vorstellung, dass sie als Botschaften von Göttern zu verstehen seien. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud (1856−1939), nahm hingegen an, dass in ihnen verdrängte Wünsche und Begierden in den Vordergrund rückten.

Lerchen und Eulen

Klar ist, dass Menschen oft von Dingen träumen, die sie tagsüber beschäftigt haben. Über die genaue Funktion der Träume wird aber nach wie vor gerätselt. Forscher halten es zum Beispiel für möglich, dass sie helfen, das Gedächtnis von Ballast zu befreien oder nützliche Erfahrungen zu bekräftigen.

Während sich manche Menschen schon sehr früh am Morgen frisch fühlen und besonders leistungsfähig sind, abends aber rasch müde werden, kommen andere morgens nur schwer in Tritt, bleiben dafür aber abends länger leistungsfähig. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von unterschiedlichen Chronotypen.

Die Frühaufsteher werden Lerchen, die Spätaufsteher Eulen genannt. Ein Großteil der Menschen gehört keiner der beiden Gruppen an, sondern bewegt sich irgendwo dazwischen. In den vergangenen Jahren haben Forscher unter anderem nachweisen können, dass Menschen im Laufe ihres Lebens unterschiedlichen Chronotypen zugerechnet werden können, das heißt: Ihre individuellen Schlafvorlieben verändern sich. Kinder sind in der Regel früher am Tag leistungsfähig, pubertierende Jugendliche später.

Schlafbedarf ist unterschiedlich

Der Journalist Robert Lembke (1913–1989) hat sich nicht nur als Moderator der über mehrere Jahrzehnte besonders beliebten Fernsehsendung „Was bin ich?“ einen Namen gemacht, sondern auch als Schöpfer geistreicher Sprüche. Auch des Themas Schlafmangel hat er sich auf seine ureigene Art angenommen: „Wer spät zu Bett geht und früh heraus muss, weiß, woher das Wort Morgengrauen kommt.“

Was aber heißt in diesem Fall spät und früh, sprich: Wann ist die Schlafdauer genau richtig? Wissenschaftler geben darauf eine klare Antwort: Es hängt vom Einzelfall ab. So haben beispielsweise Experten des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München darauf hingewiesen, dass sich manche Menschen schon nach fünf Stunden erholt fühlten, während andere mehr als zehn Stunden benötigten.

Noch wesentlich länger schlafen kleine Kinder. Bei Zweijährigen zum Beispiel kann der Schlafbedarf nach Darstellung von Wissenschaftlern bei 13 Stunden liegen. Mit zunehmendem Alter des Nachwuchses nimmt dessen Schlafbedarf ab. Ob ein bestimmter Mensch ausreichend lange geschlafen hat, lässt sich nach Angaben des Schlafforschers Professor Jürgen Zulley von der Universität Regensburg leicht ermitteln.

Auch Pflanzen kommen nachts zur Ruhe

Die individuell erforderliche Schlafdauer sei erreicht, wenn jemand den ganzen Tag lang überwiegend fit sei. Ein chronisch gestörter oder zu kurzer Schlaf führt laut Zulley dazu, dass die Arbeitsleistung um etwa 25 Prozent abnimmt. Unaufmerksamkeit und Fehler nähmen zu, und die Konzentrations- und Merkfähigkeit sowie die Reaktionsgeschwindigkeit verschlechterten sich.

Wer Probleme hat, ein- oder durchzuschlafen, kann nach den Worten des Experten einiges dagegen tun. Hilfreich seien zum Beispiel ein regelmäßiger Tagesrhythmus, genügend körperliche Bewegung und Einschlafrituale. Wer zu Bett gehen wolle, sei gut beraten, zuvor mindestens eine halbe Stunde einzuplanen, um zur Ruhe zu kommen.

Zur Ruhe kommen nachts in gewisser Weise auch Pflanzen. Charles Darwin (1809–1882), der Begründer der modernen Evolutionstheorie, und andere Experten haben im Zusammenhang mit diesem Phänomen den Begriff Schlaf gebraucht.

Zweige und Blätter sinken

Eine Forschergruppe um Eetu Puttonen aus Finnland und Norbert Pfeifer von der Technischen Universität Wien hat im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Bäume nachts regelrecht zusammensinken, das heißt: Die Position von Zweigen und Blättern verändert sich. Das Ausmaß der Veränderungen beziffern die Experten auf bis zu zehn Zentimeter bei einem Baum von etwa fünf Metern Höhe.

Zweige und Blätter sinken nach ihren Erkenntnissen immer weiter nach unten und erreichen ihre tiefste Position einige Stunden vor Sonnenaufgang. Am Morgen kehren sie zu ihrer ursprünglichen Position zurück. Die Forscher bringen die Bewegung mit dem Wasserhaushalt einzelner Zellen in Verbindung. Dieser wiederum hänge davon ab, ob Licht für die Fotosynthese zur Verfügung stehe.