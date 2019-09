In der Latzhose zur Preisverleihung – aus gutem Grund. Die Brüder Florian (links) und Benjamin Littau haben ein System entwickelt, damit Landwirte Fremdkörper auf Feldern entdecken. (Frank Pusch)

Um Gründergeist an den Bremer Hochschulen geht es bei den „Campusideen“. Seit Dienstagabend stehen die Gewinner des Wettbewerbs fest.

Ganz vorne lagen die Brüder Florian und Benjamin Littau mit ihrer Entwicklung „Erntewächter“. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Sensorsystem, mit dem Fremdkörper wie Metalle oder Steine auf Feldern erkannt werden können. „Wir schauen aufs Feld und sehen alles, was der Landwirt dort nicht haben will“, sagte Benjamin Littau bei der Preisverleihung im Schütting. Zudem ließen sich auch Wildtiere, die sich auf dem Feld befinden, schützen.

Florian Littau kam passend zur Sache in einer grünen Arbeitslatzhose. Anstoß für „Erntewächter“ gab auch der Schwager der beiden Brüder, der Landwirt ist, da die Gründer zunächst nur die Industrie im Blick hatten. 3000 Euro gab es für die Idee nun im Wettbewerb.

Zwei Sieger hätten auch mit dem Skateboard Richtung Bühne fahren können: Der Sonderpreis für Ideenschutz ging an „Bag Flip“: Frederik Strehlow und David Ertl haben eine Tasche fürs Skateboard entwickelt unter der Marke „Urban Ape“. Zwei Bretter hatten sie bei ihrem Auftritt natürlich dabei. „Ich habe für mich selbst eine Tasche gebraucht“, erzählte David Ertl vom Beginn der Geschäftsidee. Vor allem sollte die Tasche fürs Skateboard auch gut aussehen.

Organisiert wird der Wettbewerb „Campusideen“ von Bridge, dem Gründungsangebot der Hochschulen und Unis in Bremen und Bremerhaven, seit dem Jahr 2003. Teilnehmen können Studenten und Mitarbeiter der Hochschulen sowie von Instituten und Forschungseinrichtungen.

Publikum stimmt für Hebammen-Projekt

Den ersten Platz für den besten Geschäftsplan heimsten Tim Lehner, Jasper Rother und Jannik Meissner von der Hochschule Bremerhaven ein. Sie wollen dem stationärem Handel mit „Metricc Consulting“ ein Werkzeug an die Hand geben, um Kundenverhalten zu messen – ebenfalls mit Sensoren. In den beiden Kategorien gab es jeweils Gewinne von 1000 bis 3000 Euro.

Der Publikumspreis ging an das Projekt „Quartiershebammen“, das Hebammen und damit Familien in unterversorgten Bremer Stadtteile entlasten will. Die Teilnehmer in dieser Kategorie hatten am Dienstag 60 Sekunden Zeit, um das Publikum von ihrer Idee zu überzeugen. Danach wurde direkt abgestimmt. Neben den Quartiershebammen trat auch die „Füllerei Findorff“ an. Drei Gründerinnen wollen unter diesem Namen in Bremens Stadtteil am Bürgerpark einen Unverpackt-Laden aufmachen. Der Verpackungsmüll sei ein „riesiges Problem“ , erklärten die Frauen während des sogenannten Pitches. Wenn alles nach Plan läuft, dann soll der Laden Anfang des nächsten Jahres eröffnen.