Ein Kuss für den Shaker: Mario Ippen freut sich über die Auszeichnung für seine "Lemon Lounge". (Mohssen Assanimoghaddam)

Der Chef selbst spricht von einem „ultimativen Ritterschlag“, der weltweite Beachtung fände. Klingt nach großem Kino, was Mario Ippen da so erzählt nach einem Wochenende, das ihn und seine Mitarbeiter noch mal auf ein neues Level gehoben hat. Denn die „Lemon Lounge“, am Wall gelegen, gehört zu den Gewinnern bei den Mixology Bar Awards. Die Auszeichnung fand digital statt, aber der Freude über die Auszeichnung tat das keinen Abbruch. Denn Ippens Bar gehört jetzt zu den Aushängeschildern der deutschen Tresen-Szene.

Das Print-Magazin „Mixology“ und das Portal „mixology.eu“ befassen sich mit Trends aus der Welt der Cocktails. Die Preise gibt es schon seit 2007, aber in diesem Jahr war ja bekanntlich alles anders. Gilt auch für die Bars in Deutschland, in denen lange unter dem Lockdown gelitten wurde und sehr kreativ gearbeitet werden musste, um den Umsatzeinbruch in Grenzen zu halten. Ippen begriff ganz schnell, dass er seine „Lemon Lounge“ neu aufstellen musste. Sein Konzept gegen die Krise: Cocktails in Flaschen. „Betreiber Mario Ippen hat das gemacht, was viele Bars in der Krise gemacht haben“, erklärte der Chefredakteur des Magazins „Mixology“, Nils Wrage. „Aber Mario Ippen hat das Ganze auf ein neues Level gehoben.“

Drinks im Fensterverkauf

Weil er keine Cocktails mehr am Tresen seiner Bar verkaufen durfte, stellte Ippen seine Bar einfach an den Wall und füllte Mai Tai, Margarita oder Whiskey Sour in Flaschen ab – eine eigentlich simple Idee, die voll einschlug. „Das hat sofort gut funktioniert“, sagt Ippen, der seine „Lemon Lounge“ seit 22 Jahren betreibt – erst im Schnoor, seit 2001 am Wall.

Seine Gäste holten sich die Cocktails in Flaschen im Fensterverkauf ab und setzten sich mit Becher und Eiswürfeln ausgestattet gleich gegenüber in die Wallanlagen. Über Facebook und seinen Newsletter machte ­Ippen Werbung für seine Idee, die im Frühjahr dann so richtig ins Rollen kam. Mittlerweile hat er seine Flaschen-Idee professionalisiert. Ab diesem Mittwoch wird in der Union-Brauerei in Walle abgefüllt, weil dort die Bedingungen einfach besser seien. „Wir sind in der Bar an die Grenzen gekommen“, sagt Ippen.

Die wichtigste Frage aber lautet: Schmeckt ein Cocktail aus der Flasche eigentlich so gut wie aus einem Glas? „Die Qualität ist identisch“, meint Ippen, geschmacklich sei der Flaschen-Cocktail teilweise sogar besser, weil bessere Zutaten verwendet würden. Konzentrate kämen sowieso in keinen Cocktail, „bei uns gibt es nur hochwertigen Stoff“. Und auch die Frage der Haltbarkeit ist geklärt.

Die ist bei höherprozentigen Cocktails eigentlich gar nicht verpflichtend auszuweisen, ähnlich wie bei Weinen. Ippen aber druckt jetzt grundsätzlich eine Mindesthaltbarkeitszeit von zwölf Monaten auf die Etiketten. Meisterverkaufter Cocktail ist übrigens der „Pussers’s Painkiller“, ein Drink auf Rum-Basis. Der schmeckt auch Ippen und seiner Bar-Crew, wie er am Sonntag erleben durfte. 50 Drinks in Flaschen hatte er bei der Feier für seine acht Mitarbeiter bereitgestellt. „Es war ein lustiger Abend“, sagt er. Und Kopfschmerzen habe er am nächsten Morgen auch nicht gehabt.

Zur Sache

Deutsche mögen Aperol Spritz

Laut einer Google-Auswertung ist das Interesse an Cocktails in diesem Jahr weltweit um 129 Prozent gestiegen. Weil Bars lange geschlossen waren, wurde eben zu Hause gemixt – mit wachsendem Interesse. Die Deutschen haben viele Klassiker unter den zehn beliebtesten Cocktails, an der Spitze steht aber ein relativer Neuling in der Szene: Aperol Spritz. Dahinter rangieren Mojito, Caipirinha, Moscow Mule, Pina Colada, Margarita, Martini, Bloody Mary, Cuba Libre und Long Island Iced Tea.