Martin Frederking beliefert die Ausgabe für Obst und Gemüse. (Sven Warnke)

Seit sieben Jahren krempeln Mitarbeitende der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba beim „Day of caring“ die Ärmel hoch und packen mit an, damit unterschiedliche Projekte vorangebracht oder vollendet werden können. Das kann eine Schulhof-Umgestaltung sein oder auch der Naschgarten für Kinder in Leherheide. Im Durchschnitt leisten 40 Mitarbeitende laut Gewoba dabei rund 320 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr.

Aber in diesem Jahr bremst die Pandemie den Tatendrang vieler aus, denn der „Day of caring“ kann nur in kleinerer Personenzahl organisiert werden. Weil es dem Unternehmen gerade in dieser schwierigen Zeit wichtig ist, „soziales Engagement und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, geht der Aktionstag deshalb in diesem Jahr „in Serie“.

Seit September bis zum 17. Dezember helfen jeweils donnerstags drei bis vier Gewoba-Mitarbeitende bei der Hauptstelle der Bremer Tafel in Hemelingen mit. Sie unterstützen die Freiwilligen bei der Obst- und Gemüse-Ausgabe, verteilen Brot und Brötchen oder geben an der Frischetheke gekühlte Lebensmittel aus. Insgesamt haben sich 56 Mitarbeitende für diesen freiwilligen Dienst gemeldet. Ihr Einsatz liefert den helfenden Händen gleichzeitig Denkanstöße zum Nachdenken – über das eigene Konsumverhalten, die Lebensmittelverschwendung oder das soziale Ungleichgewicht, das ihnen bei der Bremer Tafel besonders auffällt.

„Wir sind sehr froh, dass die Gewoba die Versorgungslücke in Hemelingen schließt“, sagt Uwe Schneider, Vorstand des Tafelvereins. „Auch dass die Unterstützung nicht punktuell erfolgt, sondern über einen längeren Zeitraum, ist uns eine große Hilfe“, fügt er vor dem Hintergrund hinzu, dass ein Großteil der ehrenamtlichen Tafelmitarbeiter zur Corona-Risikogruppe gehört. Folglich seien die Tafeln in diesem Jahr noch stärker als sonst auf Unterstützung angewiesen.

Sein zweites Dankeschön bezieht sich auf die finanzielle Hilfe der Gewoba. Sie hat 5000 Euro für eine zusätzliche Überdachung der neuen Tafelausgabe an der Obervielander Straße in Huchting gespendet. Denn durch die Pandemie und die Abstandsregeln müssen die Kunden längere Wartezeiten außerhalb des Gebäudes in Kauf nehmen.

Auch das Unternehmen Mondelēz International rückt jene, die von Herzen geben, in der Vorweihnachtszeit ins Blickfeld. Rund 60 000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der mehr als 950 Tafeln in Deutschland haben als symbolisches Dankeschön einen Milka-Dark-Milk-Weihnachtsmann bekommen, auch die Helfer der Bremer Tafel.