Blick auf das Gelände des Bremer Flughafens. (Studio B)

Am Bremer Flughafen wurde am Sonnabend gegen 18 Uhr ein pöbelnder Fluggast von einem Flug ausgeschlossen. Laut Bundespolizei hatte der 48-Jährige in betrunkenem Zustand zunächst lautstark das Personal der Fluggesellschaft beschimpft.

Daraufhin wurde er vom Flug nach Dublin ausgeschlossen. Anschließend weigerte sich der Mann, den Flughafen zu verlassen. Bundespolizisten führten ihn daraufhin hinaus. Als sie ihn vor dem Gebäude gehen lassen wollten, griff er sie an – und fand sich kurz darauf in Handschellen auf dem Boden wieder.

In Gewahrsam verweigerte er einen Alkoholtest und musste von einem Arzt untersucht werden. Der empfahl eine mehrstündige Ausnüchterung. Der 48-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.