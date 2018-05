Gegenstand der Sitzung des Beirats war die Ansiedlung eines Hells-Angels-Vereinsheims (Parzelle 1) im Stadtteil Walle (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

AfD-Vertreter Gerald Höns hat vor dem Verwaltungsgericht Bremen mit einer Klage gegen den Beirat Walle recht bekommen. Höns hatte gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit bei einer Beiratsitzung geklagt. Dem gab das Verwaltungsgericht statt – der Ausschluss der Öffentlichkeit war rechtswidrig.

In der Sache ging es um eine Sitzung des Beirates, auf der Vertreter der Innenbehörde und der Polizei etwas zur Ansiedlung eines Hells-Angels-Vereinsheims (Parzelle 1) im Stadtteil berichten sollten. Eine Mehrheit des Ausschusses sprach sich auf Antrag der SPD für einen Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Gerald Höhns fühlte sich hierdurch in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung beeinträchtigt.

AfD-Mann Gerald Höns bekam mit seiner Klage gegen den Beirat Walle vor dem Verwaltungsgericht recht. (Scheitz)

Dies sah auch das Verwaltungsgericht so. Zwar könne der Beirat die Öffentlichkeit ausschließen, wenn ein zwingender Grund dafür vorliegt. Doch ob dies der Fall ist, müsse das Gremium vorab in einer nicht öffentlichen Sitzung beraten und entscheiden. Dabei sei der Beirat verpflichtet, "sich die für die Beurteilung der Vertraulichkeit notwendigen Informationen zu beschaffen und im Zweifel rechtliche Beratung durch die Aufsichtsbehörde einzuholen", erklärt das Verwaltungsgericht in einer Pressemitteilung zu seinem Urteil. "Diese Voraussetzungen wurden jedoch durch den vom Beirat getroffenen Mehrheitsbeschluss nicht eingehalten."

Vielmehr sei dieser Beschluss ohne Beratung und ohne bewusste Entscheidung über die Vertraulichkeit getroffen worden. Allein die Tatsache, dass in einem Vortrag über eine Rockergruppe Fachreferenten des Innensenators und der Polizei angehört werden sollten und hierbei unter Umständen Erkenntnisse vorgetragen werden könnten, die nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt waren, reichte nach Auffassung des Gerichtes nicht für den damaligen Beschluss des Beirates. "Für die Annahme der Vertraulichkeit hat keine ausreichende Entscheidungsgrundlage vorgelegen."

Mehr zum Thema Bei Verstoß droht hohe Geldstrafe Behörde verbietet Rockertreff in Walle Nach einem guten halben Jahr ist der Spuk vorbei: Die Tage der Hells Angels in der Parzelle Eins in ... mehr »

Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD) stellt genau dies in Abrede. Man wisse im Beirat Walle um die hohen Hürden des Gesetzgebers für eine nicht öffentliche Sitzung. In diesem Fall habe aber die Polizeiführung den Wunsch an den Beirat herangetragen, die Öffentlichkeit auszuschließen. Begründet worden sei dies mit dem Hinweis, dass in der Sitzung auch vertrauliche Ermittlungsergebnisse zur Sprache kommen könnten. Dass die Polizei dem Beirat vorab gründlicher hätte darlegen müssen, um welche vertraulichen Informationen es gehen könnte, habe man nicht gewusst, sagte Golinski am Dienstag. Zugleich verhehlte der Beiratssprecher nicht seinen Ärger über das Verwaltungsgericht. In der Verhandlung habe man sich von der Richterin regelrecht an den Pranger gestellt gefühlt.

Gegen das Urteil wurde eine Berufung zugelassen. Darüber werde der Beirat sprechen, sobald dem Gremium das Urteil vorliege, erklärte Wolfgang Golinski.