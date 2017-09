Lankenauer Höft (Luftbild). Im Bild zu sehen ist außerdem die Umgebung mit Weser und Neustädter Hafen. (Christian Walter)

Bremen unternimmt mit einer neuen Ausschreibung einen zweiten Anlauf, dem Lankenauer Höft dauerhaft neues Leben einzuhauchen.

Dabei wollen die Behörden möglichen Investoren weiter entgegenkommen als im ersten Versuch: Das Wirtschaftsressort will auf die Verpflichtung verzichten, das deutlich in die Tage gekommene Gastronomiegebäude in exponierter, an drei Seiten von Wasser umgebener Lage für den Schätzwert zu kaufen. „Wir wollen das Gebäude für null Euro überlassen oder selber abräumen“, erklärte Dr. Iven Krämer, Referatsleiter beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, am Montagabend im Beirat Woltmershausen.

Dr. Christel Lübben, Referentin für Tourismus beim Wirtschaftssenator, ergänzte, dass die Ausschreibung attraktiver gemacht werden soll, damit es diesmal mehr als einen Bewerber gibt. In der ersten Runde war der einzige Bewerber im April in letzter Minute abgesprungen. „Wir wollen nicht erpressbar sein“, so Lübben. (reh)