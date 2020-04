Die Plenarsitzungen der Bremischen Bürgerschaft vom 12. bis 14. Mai sollen wieder in Halle 7 auf der Bürgerweide stattfinden. (Frank Thomas Koch)

Sozial-, Bau- oder Verkehrspolitiker dürfen sich in dieser Woche gegenseitig in die Küchen, Arbeits- oder Wohnzimmer schauen. Denn Politik per Videokonferenz gibt es in Bremen jetzt auch in Ausschüssen und Deputationen. Debatten aus den eigenen vier Wänden – so soll trotz Corona-Krise wieder ein bisschen Alltag in das politische Geschehen einkehren. Beiräte dürfen seit Freitag auch wieder in Sitzungen zusammenkommen.

Für die Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung, die an diesem Donnerstag (15 Uhr) tagt, hat die zuständige Behörde die virtuelle Sitzung angeregt und vorangetrieben. „Wir haben eine Heidenarbeit betrieben, aber es ist ein Schritt zurück in die Normalität“, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Baubehörde. Wichtig sei, den Deputierten eine Debatte zu ermöglichen, deswegen habe man sich sehr dafür rein gehängt. Wenn die Politiker alle in dem digitalen Sitzungsraum anwesend sind, soll es wie in normalen Sitzungen ablaufen.

„In einer Chat-Funktion könne sich die Abgeordneten zu Wort melden“, sagt Falk Wagner (SPD), der als Sprecher die Deputation leiten wird. Wagner erteile dann den entsprechenden Politikern das Wort. Die tatsächliche Abstimmung, also die rechtmäßige, werde aber weiterhin in einem Umlaufverfahren vonstattengehen. Auch wenn die Tagesordnung für die virtuelle Runde eher klein und übersichtlich ist, glaubt Wagner nicht, dass es schneller als eine normale Sitzung ablaufen wird: „Meine Erfahrung ist, dass Videokonferenzen nicht kürzer sind“, so Wagner. Ähnlich ablaufen wird das ganze Prozedere für die Deputation für Soziales, Jugend und Integration, die ebenfalls für diesen Donnerstag (15 Uhr) geplant ist. Ein Livestream für diese Sitzungen wird derzeit nicht angeboten.

Den digitalen Sitzungsbetrieb bereits aufgenommen hat die Bremische Bürgerschaft. Erstmals ist am Dienstag eine Ausschusssitzung per Videokonferenz umgesetzt worden. Als Pilotsitzung nur vor dem Bildschirm wurde der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, internationale Kontakte und Entwicklungszusammenarbeit ausgewählt. „Wir haben unsere Parlamentsarbeit mit Beginn der Wahlperiode im vergangenen Sommer weitestgehend digitalisiert“, sagt Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff. „Der Dokumentenversand erfolgt direkt auf die Tablets der Abgeordneten – von dieser Grundlagenarbeit profitieren wir jetzt.“

Übertragung auf der Website der Bremischen Bürgerschaft

Vorausgegangen waren in den vergangenen Tagen intensive Tests, um die geeignete Plattform zu finden, die den Bedürfnissen einer Ausschusssitzung genügt. Die Ausschussvorsitzende Susanne Grobien (CDU) leitete die Sitzung aus den Räumen des Parlaments, unterstützt vom Ausschussreferenten und einer Protokollführerin in ausreichendem Sicherheitsabstand. Die Sitzung wurde als Videostream auf der Website der Bremischen Bürgerschaft für die Presse und die Öffentlichkeit übertragen.

Die Plenarsitzungen des Landtags und der Stadtbürgerschaft vom 12. bis 14. Mai sollen wieder in Halle 7 auf der Bürgerweide stattfinden. Am 20. Mai ab 10 Uhr ist eine Sondersitzung der Bremischen Bürgerschaft für die Einbringung des Haushalts geplant.

Für Beiratsmitglieder gilt seit Freitag übrigens nicht mehr das Versammlungsverbot zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Sie dürfen sich also wieder treffen. Doch noch gibt es Diskussionen, wie genau das ablaufen soll, weil andere Regeln der Erlaubnis in Teilen widersprechen.