Soll maßgeblich am Betrug beteiligt gewesen sein: der Bürgerschaftsabgeordnete Patrick Öztürk (Christina Kuhaupt)

Der massenhafte Sozialbetrug in Bremerhaven in den Jahren 2013 bis 2016 wurde vom Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk und seinem Vater Selim organisiert und durch die Untätigkeit der örtlichen Sozialverwaltung begünstigt. Zu diesem Befund kommt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) der Bremischen Bürgerschaft, der am Mittwoch seinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Das Dokument ist im Wesentlichen identisch mit der Rohfassung, über die der WESER-KURIER bereits im Oktober vergangenen Jahres berichtete. Seit August 2016 hatte der Ausschuss in 25 öffentlichen und 18 geheimen Sitzungen Unterlagen ausgewertet und insgesamt 57 Zeugen befragt.

Im genannten Zeitraum hatten die Bremerhavener Vereine „Agentur für Beschäftigung in Integration“ (ABI) und „Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming“, an deren Spitze die Öztürks standen, nach Überzeugung der Ausschussmitglieder ein System zur Ausplünderung der Sozialkassen aufgebaut. Aus Südosteuropa zugewanderte Osteuropäer wurden zum Schein mit niedrig dotierten Arbeitsverträgen ausgestattet, damit sie auf dieser Grundlage beim Jobcenter Bremerhaven aufstockende Sozialleistungen kassieren konnten.

Schaden beläuft sich auf etwa 6,4 Millionen Euro

Einen Teil dieser Beträge, so ist dem Abschlussbericht zu entnehmen, lieferten die Migranten anschließend bei den Öztürks ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 6,4 Millionen Euro. Weitere 600 000 Euro sollen durch behördlich finanzierte, aber nicht erteilte Nachhilfestunden für Kinder aus Zuwandererfamilien veruntreut worden sein.

Bei der Vorstellung des Abschlussberichts gab es zwischen den Ausschussobleuten der Parlamentsfraktionen keine gravierenden Unterschiede bei der Bewertung des Sachverhalts. Übereinstimmung bestand unter anderem darin, dass die Schadenssumme „erheblich zu reduzieren gewesen wäre“, wenn die Behörden der Seestadt rechtzeitig und entschlossener eingegriffen hätten, wie es der Vorsitzende des Gremiums, Nelson Janßen (Linke), formulierte.

Thomas vom Bruch (CDU) sprach von einer „Kultur des Wegsehens und des Abarbeitens, nicht des Kümmerns“. Vom Bruch räumte zugleich ein, dass ein ursprünglicher Verdacht der CDU sich nicht bewahrheitet habe – dass es nämlich SPD-Seilschaften in der Bremerhavener Verwaltung gegeben habe, die ihre schützende Hand über die Öztürks hielten.

Keine breite Unterstützung erfuhr die Forderung der FDP, eine persönliche Haftung des früheren städtischen Sozialdezernenten Klaus Rosche zu prüfen. Für eine grobe Fahrlässigkeit Rosches im strafrechtlichen Sinne gebe es keine ausreichenden Anhaltspunkte, sagte Antje Grotheer (SPD). Gemeinsam forderten alle PUA-Obleute den Rücktritt des fraktionslosen früheren SPD-Abgeordneten Patrick Öztürk. Sein Mandatsverzicht sei überfällig.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, dass sie ihre strafrechtlichen Ermittlungen gegen Patrick und Selim Öztürk und weitere mutmaßliche Mittäter voraussichtlich gegen Ende der ersten Jahreshälfte abschließen wird. Dann wird feststehen, ob die Beweise für eine Anklage wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug ausreichen. Um Beihilfe geht es, weil die Leistungsbezieher als die eigentlichen Betrüger gelten. In diesem Zusammenhang sind bei der Staatsanwaltschaft noch 530 Verfahren anhängig.