Inge Katz' Enkelin Elise Garibaldi (l.) und Tochter Ruth Bahar auf einer Bank, die Teil der Ausstellung ist. Die Rosen stehen als Symbol für Katz, die nicht aus Amerika kommen konnte. (Maurice Arndt)

Doppelte Freude an der Inge-Katz-Schule: Neben der Umbenennung des ehemaligen Schulzentrums Nord wurde auch eine Ausstellung über die neue Namensgeberin Inge Katz eröffnet. Gerade rechtzeitig zur ohnehin geplanten Ausstellungseröffnung hatte der Bremer Senat am Dienstag den Weg für die Umbenennung der Schule frei gemacht, die bis dahin an einer Regelung aus dem Jahr 2002 gescheitert war.

„Ebenso, wie der Anschlag auf die Synagoge in Halle ein Tag der Scham und Trauer ist, ist für mich heute ein Tag der Freude, Hoffnung und Solidarität“, betonte Tobias Weigelt, der Bildungssenatorin Claudia Bodegan vertrat. Er verkündete anschließend: „Heute erhält das Schulzentrum Neustadt den Namen Inge-Katz-Schule.“ Der folgende große Jubel unterstrich, wie viel dies auch den anwesenden Schülern bedeutet. Die Jüdin Inge Katz ging zur Zeit des Aufstiegs der Nationalsozialisten auf die Schule in der Neustadt, die unter der Leitung eines NS-treuen Rektors stand. Deshalb erfuhr sie Ausgrenzung und Diskriminierung, worunter sie bis heute leidet.

Mit der Namensänderung gelang der Schule ein passender Empfang für Inge Katz' Tochter Ruth Bahar und Enkelin Elise Garibaldi, die zur Ausstellungseröffnung aus den USA eingereist waren. „Wir sind sehr dankbar für den Einsatz der Schüler, Lehrer und Behörden. Dank ihnen ist das Unmögliche möglich geworden“, sagte Garibaldi. Ihr Buch „Rosen in einem verbotenen Garten“ über ihre Großmutter hatte den Prozess der Umbenennung erst ins Rollen gebracht. Bahar hatte die Geschichte vor fast genau einem Jahr in Bremen vorgestellt.

Die Zeitleiste beginnt mit einem Foto der jungen Inge Katz (l.) und ihrer Cousine Ruthie, die vor einem der damaligen Judenhäuser in Bremen stehen. (Maurice Arndt)

Mit einem Auftritt des "Ersten Bremer Ukuleleorchesters" eröffnete nach der Feierstunde zur Namensänderung Lehrkraft Jasmin Towfighi die Ausstellung zu Ehren von Katz. Im Treppenhaus sowie in der Eingangshalle des Gebäudeteils C werden mehrere Kunstwerke präsentiert. Auf einer Zeitleiste lässt sich das Leben von Inge Katz, die heute Inge Berger heißt, bis 1945 nachverfolgen. Über zugehörige QR-Codes gelangt man zu Videos, in denen Katz über ihre Vergangenheit spricht. In einer Vitrine findet man den Ausweis der Jüdin, der von den Nazis für ungültig erklärt wurde. Hinter weiteren QR-Codes verstecken sich zudem Geschichten von aktuellen Schülern der Schule, die unter anderem Flucht und Vertreibung erlebt haben.

Auffällig sind die dominierenden Farben mint-grün und gold. Das Grün, das in den Info-Tafeln und QR-Codes auftaucht, die sich mit Inge Katz beschäftigen, entstammt der Farbe der Treppenhausfliesen. Jenes Treppenhauses, das jetzt Heimat der Ausstellung ist und durch das Inge Katz in ihrer Schulzeit ging. Das Gold hingegen, welches sich unter anderem in der Vitrine wiederfindet, soll den Werken die notwendige Würde verleihen.

In einer Vitrine ist der frühere Personalausweis von Inge Katz ausgestellt. (Maurice Arndt)

Die Ausstellung haben Schüler unter anderem in einer eigens dafür ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft erstellt. Sie soll in den nächsten Monaten stetig weiterentwickelt werden. Für einen angrenzenden Raum gibt es bereits Ideen: „Dort wollen wir uns mit einer Heimat beschäftigen, die bereits ersten Störungen von außen ausgesetzt ist“, verriet Lehrkraft Towfighi.