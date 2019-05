Bei der Podiumsdiskussion des Zentralen Elternverbandes ging es um die Situation in den Bremer Kitas. (Monika Skolimowska/dpa)

Der Fachkräftemangel ist das Kernproblem in der Politik zur frühkindlichen Bildung. Darin sind sich die Vertreter der Bürgerschaftsfraktionen an diesem Dienstagabend im Gemeindesaal der Immanuel-Gemeinde in Walle schnell einig. Sowohl in Kitas als auch in Krippen fehlt das Personal, sodass auch der Ausbau in zahlreichen Einrichtungen keine Erfolge bringt. Und das sorgt für Unmut bei Eltern und Kita-Personal. Bei der Diskussion „Zukunft der frühkindlichen Bildung“ stellten sich deshalb Senatorin Claudia Bogedan (SPD), Mustafa Güngör (SPD), Matthias Güldner (Grüne), Sandra Ahrens (CDU), Sofia Leonidakis (Linke) und Sophie Hennersdorf (FDP) den Fragen des Zentralen Elternverbandes (ZEV).

Einfach haben es die Politikerinnen und Politiker an diesem Abend nicht: Um Zukunftsvisionen soll es in der Debatte gehen, nicht um Schuldzuweisungen und Vorwürfe. So leitet Petra Katzorke, Vorsitzende des ZEV, die Diskussion ein. „Wir wünschen uns einen visionären Austausch.“ Fünf große Themenkomplexe haben sich die Elternvertreter vorgenommen, Kita-Ausbau, Fachkräftemangel, Qualitätssicherung, Kitas in bestimmten Stadtteilen und der Übergang von der Kita in die Grundschule. „Wir haben viel geschafft“, erklärt Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). „Die Maßnahmen sind im entstehen.“ Dafür erntet sie prompt Zwischenrufe und Zischen.

Denn was Bogedan beschreibt, kommt bei vielen Eltern nicht an: Es mangelt nicht nur an Kita-Plätzen, sondern vor allem an genügend Personal. Katzorke erwähnt Notdienste, die Belastung für Erzieher und die Schwierigkeit, pädagogische Arbeit umzusetzen. Im Publikum nicken viele. Sandra Ahrens von der CDU nimmt die Senatorin in Schutz: „Frau Bogedan hat nachgeholt, was in den Jahren vor ihrer Amtszeit verschlafen wurde.“ Das Problem bleibe: Allein in Bremen-Nord fehlten 651 Kitaplätze, sagt Ahrens.

Mehr Fachkräfte dringend gesucht

Wozu aber, fragt Katzorke, immer weiter ausbauen, wenn schon jetzt überall Erzieherstellen unbesetzt blieben. Was halten die Podiumsgäste also von einem Ausbaustopp, um nicht nur mit den Plätzen, sondern auch mit dem passenden Personal hinterherzukommen? „Man kann nur weiter ausbauen“, betont Güngör, vielmehr müsse die Fachkräftegewinnung, beispielsweise durch Quereinsteiger, entschiedener vorangebracht werden. Auch Güldner sagt, schon der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz verpflichte zum weiteren Ausbau. „Wir dürfen nicht mehr im Feuerwehrmodus planen“, sagt hingegen Leonidakis, es müsse vielmehr ein Überbedarf geplant werden. Hennersdorf ergänzt, besonders betriebliche Kitas müssten gestärkt werden, um so dem Platzmangel entgegenzuwirken.

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (Frank Thomas Koch)

Die Podiumsteilnehmer sind dafür, den Erzieherberuf aufzuwerten, auch die Praxisintegrierte Erzieherausbildung (Pia) soll weiter ausgebaut werden, sagt Bogedan. „Die Stellschraube dreht schon, aber sie muss weiterdrehen.“ Unbezahlte Ausbildungen sollen irgendwann der Vergangenheit angehören, ergänzt Güldner. „Das alte System ist tot.“ Da stimmen auch CDU, Linke und FDP zu. Hennersdorf schlägt vor, Studierende aus fachverwandten Studienfächern als Aushilfen in die Kitas zu schicken, Ahrens hingegen schließt nicht aus, den Fachkräftemangel durch Akademisierung einzudämmen. Allerdings bleibt die Debatte an der Oberfläche: Zu jedem Komplex dürfen die Politikerinnen und Politiker nur ein zweiminütiges Statement abzugeben, Unterbrechungen oder Ergänzungen sind untersagt. Deshalb werden viele Themen nur kurz angerissen, detaillierte Lösungsvorschläge bleiben sowohl bei den Regierungs- als auch den Oppositionsparteien aus. Die gewünschten Visionen lassen sich schlichtweg nicht auch zwei Minuten verkürzen.

Schrittweise Entwicklung

So bleibt es auch beim Komplex zur Qualität oberflächlich: Leonidakis fordert, dass Dritt- und Viertquartalskinder nicht mehr gezwungen sind, zu früh in die Kita zu wechseln. Auch sollen für eine Gruppe von zwanzig Kindern zwei Fachkräfte zuständig sein, in sogenannten Index-Kitas solle die Gruppengröße auf 15 reduziert werden. Das Publikum applaudiert. Daraufhin appelliert Güldner, dass bei diesen Forderungen Fachkräftemangel nicht außer Acht gelassen werden dürfe. „Wenn wir die Gruppen verkleinern, erhöhen wir das Fachkräfteproblem.“ Alles müsse schrittweise geschehen, sagt Güldner.

Doch das Warten ist für viele der anwesenden Eltern keine Lösung. Deshalb nutzen in der Fragerunde viele die Chance, ihren Frust auszudrücken, sich über Notdienste und begrenzte Betreuungszeiten zu beklagen. Auch hier ist die Zeit für die Podiumsteilnehmer knapp, die Antworten fallen kurz und allgemein aus. Wie die Zukunft der frühkindlichen Bildung nun wirklich aussieht, wird an diesem Abend allerdings nicht klar.