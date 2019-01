Carsten Meyer-Heder und Lencke Steiner beim Neujahrsempfang. (Koch)

Für die zahlreichen Wirtschaftsvertreter Bremens ist die diesjährige Bürgerschaftswahl eine besondere. Das machte die Regionalvorsitzende der Familienunternehmer, Franca Reitzenstein, beim gemeinsamen Neujahrsempfang des Verbandes mit den Jungen Unternehmern am Dienstag klar: „Die Stadt hat die Chance, eine Richtungsentscheidung zu treffen.“ Mit Carsten Meyer-Heder (CDU) und Lencke Steiner (FDP) kämen gleich zwei der Spitzenkandidaten aus ihrer Mitte.

Einen frischen Wind in der Politik, so Reitzen­stein, erhoffen sich die Unternehmen in der Stadt von der kommenden Wahl. Die übrigen Gäste des Neujahrsempfangs bestätigten das mit viel Applaus. Die Bremer Unternehmer, so Reitzenstein, wünschen sich eine besser Verkehrspolitik ohne Schranken im Kopf, zukunftsweisende Bildungskonzepte und ein Vorantreiben der Digitalisierungsprozesse. Dafür brauche es mutige Ideen genauso wie deren mutige Umsetzung. „Die beiden sind mutig“, erklärte Reitzenstein mit Verweis auf Meyer-Heder und Steiner.

Im Anschluss an Reitzensteins Begrüßung hatten die beiden Spitzenkandidaten dann selbst die Chance, sich den anwesenden Wirtschaftsvertretern noch einmal vorzustellen: Sie tauschten sich in einer gespielten Date-Situation über Interessen, Ziele und Motivationen und natürlich über Politik aus. Das Parteibuch solle zweitrangig sein, wenn er Bürgermeister werde, sagte Meyer-Heder. Er wolle schnelle Projektumsetzung, mehr Mut für Ideen, mehr zielgerichtetes Arbeiten in der Politik erreichen. „Ich kann und werde Probleme lösen“, betonte er.

Beide Kandidaten zielen auf eine politische Zusammenarbeit in einem neuen Bremer Senat ab, dieses Thema bestimmte ihren Austausch. Dass Steiner und Meyer-Heder allerdings nicht nur auf die Unterstützung der anwesenden Unternehmer für ihr Regierungsvorhaben hoffen, machten sie auch klar. Dazu passten die Geschenke, die sie sich mitgebracht hatten: Während Steiner Meyer-Heder einen Kuscheltier namens Sorgenfresser und ein Schild mit der Aufschrift „Du kannst“ überreichte, hatte er ihr einen Tee namens Bremer Mischung und einen Jamaika-Reiseführer mitgebracht. „Ist doch sehr schön da“, sagte er.