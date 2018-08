Das Auswandererhaus in Bremerhaven bekommt mehr Geld. (dpa)

Die Stadt Bremerhaven und das deutsche Auswandererhaushaben die Weichen für die Zukunft des bundesweit einzigen Migrationsmuseums gestellt. Mit der Unterzeichnung eines neuen Betreibervertrags am Mittwoch sicherte die Stadt ihre Unterstützung für das Haus bis zum Jahr 2035 zu. Zudem stockt sie ihre finanzielle Zuwendung um 90.000 Euro jährlich auf 360.000 Euro pro Jahr auf. Mit dem zusätzlichen Geld soll die Forschung und die wissenschaftliche Auswertung der Sammlung gestärkt werden, sagte Museumsdirektorin Simone Eick.

"Das Deutsche Auswandererhaus hat von Beginn an eine Vorreiterrolle in der deutschen Museumslandschaft eingenommen", betonte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Heute sei es wegen der Migrationsdebatte wichtiger denn je. "Die Zukunft des Hauses ist mit unserem Wirken heute für einen sehr langen Zeitraum abgesichert", so Grantz. Das Museum zählt nach eigenen Angaben mit zu den erfolgreichsten in Deutschland. Im letzten Jahr kamen 167 000 Besucher. "Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass wir gesellschaftlich heftige Themen beleuchten", sagte Eick.

Seit 2012 befasst sich ein Erweiterungsbau auch mit 300 Jahren deutscher Einwanderungsgeschichte. "Das Haus hat sich seit der Eröffnung vor 13 Jahren stark verändert", betonte Eick. Ursprünglich befasste sich das Museum nur mit den Ursachen der Auswanderung von über sieben Millionen Menschen, die über Bremerhaven in die Neue Welt zogen.

Bremen hat signalisiert, sich an Baukosten zu beteiligen

Ein weiterer Anbau ist in Planung, das Land Bremen hat bereits signalisiert, sich wieder an den Baukosten zu beteiligen. "In Zukunft wollen wir mehr von der Sammlung ausstellen", sagte Eick. "Wenn man Migration thematisiert, muss man alle zeigen, die daran beteiligt sind: Die Menschen, die herkommen, aber auch die, die hier schon leben." Das genaue Konzept soll erst frühestens Ende des Jahres bekannt gegeben werden.

Seit 2017 ist die Betreibergesellschaft des Museums gemeinnützig. "Das gibt uns mehr Spielraum für den Antrag von Fördergeldern", begründete Eick den Schritt, die zusammen mit dem Hamburger Architekten Andreas Heller auch Gesellschafterin ist. Fördergelder und Spenden werden etwa für regelmäßige Sonderausstellungen und wissenschaftliche Forschungsprojekte benötigt.

"Wir erfüllen einen wissenschaftlich-kulturellen Auftrag - besonders seit 2014, da Migration so viele leidenschaftliche Gesellschaftsdebatten auslöst", sagte Eick. Das Konzept eines Erlebnismuseums sei zur Eröffnung 2005 teils von der wissenschaftlichen Welt skeptisch beurteilt worden. Der anhaltende Erfolg gebe dem Museum inzwischen Recht. Aufgabe sei es, Geschichte zu vermitteln und dabei Ängste und Vorurteile in Neugierde und Empathie umzuwandeln, sagte Eick.(dpa)