Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven will künftig stärker auch die Geschichte von Einwanderung darstellen. Dabei werde auch das Konfliktpotenzial gezeigt, das Migration schon immer mit sich gebracht habe, sagte Museumsdirektorin Simone Eick am Donnerstag. Das sei eine sehr aktuelle Frage: „Gewalt, Rassismus und Antisemitismus haben wieder zugenommen“, sagte sie.

Platz für die geplante Neuausrichtung bietet ein mehr als zwölf Millionen Euro teurer Erweiterungsbau. Er soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein. Baubeginn ist noch vor Weihnachten, wie Architekt Andreas Heller sagte. An der Fassade sollen reliefartig Porträts von über hundert Einwanderern nach Deutschland abgebildet werden. Finanziert wird der Neubau vom Bund, Land und der Stadt. Das Museum bleibt während der Bauzeiten geöffnet.

Interviews mit Einwanderern

Wissenschaftler des Museums wollen im nächsten Jahr durch Deutschland reisen, um mit Einwanderern Interviews für die neue Dauerausstellung zu führen. Die Biografien der interviewten Einwanderer sollen den Lebensläufen von Migranten in der Geschichte gegenübergestellt werden.

Dabei wird auch der Blick auf die Einwanderungsländer USA, Kanada und Australien gelenkt. So solle deutlich gemacht werden, dass Konflikte in Zusammenhang mit Migration normal sein. „Sie gehören zum Alltag dazu“, betonte Eick. Die Frage sei nur, wie diese Konflikte gelöst würden, so dass die Rechte aller gewahrt würden. Den Besuchern sollen Angebote für eine sachliche Diskussion in der Migrationsdebatte gemacht werden. „Wir wollen ihnen Lust darauf machen, den Zusammenhalt in diesem Land mitzugestalten“, betonte Eick.

„Es gibt kein Thema, das die Menschen neben Klimawandel und Nachhaltigkeit mehr beschäftigt als Auswanderung und Einwanderung“, sagte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Daher sei es wichtig, dass das Auswandererhaus als Migrationsmuseum Menschen dabei helfe, ohne Hass, Neid und Gewalt miteinander zu leben.

Das Deutsche Auswandererhaus wurde 2005 eröffnet, um an die über sieben Millionen Menschen zu erinnern, die von 1830 bis 1974 meist über Bremerhaven in die Neue Welt gezogen waren. 2010 wurde der erste Erweiterungsbau des Museums eröffnet, der 300 Jahre Einwanderungsgeschichte nach Deutschland dokumentiert. Seit der Eröffnung zählte das Museum knapp 2,7 Millionen Besucher. (dpa)