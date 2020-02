Ausgezeichnete Nachwuchs-Journalisten von der St.-Johannis-Schule: Für ihre Schülerzeitung "Tintenklex" nahmen Sabrina Kaiser, Paul Kamp, Julia Daginic und Frédéric Domdey (von links) einen der beiden Hauptpreise entgegen. (Kuhaupt)

Sie berichten von einem Schüleraustausch mit Israel, haben ihren Schulleiter interviewt und einen sehr persönlichen Bericht über das Leben mit einem Herzrhythmusfehler verfasst. Ihre Texte sind mal frech und ironisch, dann wieder zutiefst ernsthaft und präzise, dabei aber immer authentisch - so beschreibt es die Jury. Bremer Jugendliche waren mit offenem Blick in Bremen und in der Welt unterwegs und haben Texte für ihre Schülerzeitungen verfasst. Sechs dieser Schülerzeitungsprojekte sind am Dienstag bei einem Landeswettbewerb ausgezeichnet worden.

Als die 16-jährige Carla Oberg spricht, ist es ganz still im Raum. „Ich bin total schockiert von den rechtsterroristischen Anschlägen, die es zuletzt gegeben hat“, sagt Carla Oberg vom Gymnasium an der Hamburger Straße. Sie hat eine Reportage über einen Besuch im Konzentrationslager Bergen-Belsen geschrieben. Und lässt die Leser teilhaben an ihren Emotionen und Fragen, erzählt von der Übelkeit, die in ihr aufsteigt, von ihren Schamgefühlen, beschreibt Laudatorin Linda Bloechl von der Landeszentrale für politische Bildung. Jetzt, als Carla Oberg den Preis bekommt, will sie etwas dazu sagen, was zuletzt in Hanau geschehen ist. Das ist ihr ein Anliegen, das stellt sie bewusst in einen Zusammenhang mit ihrer Reportage aus Bergen-Belsen: „Ich möchte, dass wir uns mit allen Minderheiten und Opfern von rechtem Terror solidarisieren“, fordert sie. Oder, wie sie in ihrer Reportage schreibt: „Wir müssen zeigen, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben.“

Carla Oberg vom Gymnasium Hamburger Straße bekam für ihre Reportage über einen Besuch im Konzentrationslager Bergen-Belsen einen Sonderpreis. (Christina Kuhaupt)

Beeindruckt hat die Jury auch der Beitrag einer Schülerin von der Paul-Goldschmidt-Schule. Jenny Jordan hat über ihr Leben mit einer Herzrhythmusstörung geschrieben. Über die Gedanken vor einer anstehenden Operation, über den Krankenhausalltag, über ihre Gefühle. „Sie schreibt mit einer furchtlosen Direktheit“, sagt Laudatorin Renate Raschen von der Landeszentrale für politische Bildung über die junge Autorin. Den Sonderpreis, den Jenny Jordan für ihren Lebensbericht gewinnt, kann sie am Mittwoch nicht selbst entgegennehmen. Stattdessen spricht eine Mitschülerin: „Das Thema, über das Jenny geschrieben hat, ist für sie allgegenwärtig“, sagt Samira Boss. „Das ist auch eine Art Aufarbeitung für Jenny gewesen.“

Der Hauptpreis für Grundschulen ging an die Schülerzeitung „Das Schnackblatt“. Die Zeitung wird von Grundschülern der Amerikanischen Schule in Bremerhaven gemacht. „Am meisten Spaß hatten wir bei den Interviews, weil wir da auch mal mit anderen Leuten zu tun hatten“, sagt Jungredakteurin Mia Addicks.

Die St.-Johannis-Schule gewann für ihre Zeitung „Tintenklex“ den Hauptpreis für weiterführende Schulen. Die Hauptpreise sind mit je 200 Euro dotiert, die Sonderpreise mit 100 Euro. Für einen solchen Sonderpreis qualifizierte sich die Redaktion der Zeitung „heimatlos“ vom Gymnasium Links der Weser.

Mit einem Sonderpreis wurde auch der Blog des Kippenberg-Gymnasiums bedacht: Auf "kippebloggt.de" schreiben Jugendliche über Digitalisierung an Schulen, eine Klassenfahrt in den Schnee und interviewen ihren neuen Schulleiter. "Kippebloggt macht nicht nur reine Schülerthemen", sagt Jury-Mitglied Joerg Helge Wagner, der das Lokalressort des WESER-KURIER leitet, in seiner Laudatio. "Hier finden auch Eltern und Lehrer interessanten Lesestoff, vor allem aber den unverstellten Blick der nächsten Generation auf unsere Welt." Einstecken mussten die Erwachsenen: "Sorry, liebe Lehrerinnen und Lehrer - aber schon rein optisch sieht ,kippebloggt' besser und frischer aus als die Schul-Homepage."

Bremens Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) bezeichnete die Schülerzeitungen als vorbildlich, weil sie in Zeiten, in denen sich Gerüchte über soziale Medien schnell verbreiten, aus sicherer Quelle informieren würden: „Unsere Demokratie braucht solche Leute wie ihr“, rief er den Jugendlichen zu.

Ausgerichtet wird der Schülerzeitungswettbewerb vom Verband Jugendpresse Deutschland und den Bundesländern. Für den Bremer Landeswettbewerb sichtete eine fünfköpfige Jury die Texte. Diesmal gab es doppelt so viele Einsendungen wie im Vorjahr, sagt Wettbewerbskoordinator Karsten Krüger - aus Sicht der Jury ein Zeichen für eine belebte Schülerzeitungslandschaft in Bremen. Bereits zum 8. Mal wurden die Preise für die Nachwuchsjournalisten im Bremer Schulmuseums verliehen. „Ich wollte die Preisverleihung hierher holen, weil wir hier besonders alte Bremer Schülerzeitungen aus den 20er-Jahren haben“, sagt Gastgeberin Frauke Hellwig vom Schulmuseum. „In 100 Jahren sehen Sie dann Ihre Schülerzeitungen hier in der Vitrine - eventuell.“

Die nächsten Projekte der Nachwuchs-Journalisten sind schon in der Pipeline. Sophie Welsby vom Kippenberg-Gymnasium arbeitet gerade mit einer Mitschülerin an einem Artikel über Cybermobbing: „Mir macht das Schreiben Spaß“, sagt sie. „Erst hat man nur ein paar Stichworte, und es ist spannend, was dann hinterher aus einer Idee werden kann.“ Sophie Welsby ist übrigens elf Jahre alt.