Die Informatikerin Tanja Schultz lehrt und forscht seit 2015 an der Uni Bremen. (UNIVERSITÄT BREMEN)

Die Bremer Informatikprofessorin Tanja Schultz ist zur Fellow des renommierten Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ernannt worden. Damit wird die seit 2015 an der Uni Bremen lehrende Forscherin vom weltgrößten Fachverband von Ingenieurinnen und Ingenieuren aus dem Bereich Elektro- und Informationstechnik ausgezeichnet.

Als Fellow erhält Schultz nun eine Ehrenmitgliedschaft des IEEE, die an "Personen mit außergewöhnlichen Leistungen" vergeben wird. Schultz arbeitet an der Uni Bremen mit dem Schwerpunkt "Kognitive Systeme“, sie ist zudem Sprecherin des Wissenschaftsschwerpunkt „Minds, Media, Machines“. Außerdem ist sie Mitglied im Direktorium des Leibniz-Wissenschaftscampus "Digital Public Health", der am Donnerstag offiziell vorgestellt wurde. Für ihre Arbeit auf dem Forschungsgebiet „Mensch und Technik in Kommunikationssystemen“ ist Schultz im Jahr 2012 mit dem Alcatel-Lucent-Forschungspreis ausgezeichnet worden.