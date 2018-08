Maxim Simon übergibt Karsten Kenneweg (r.) die Urkunde. (Frank Thomas Koch)

Das Parkhotel in Bremen ist in das sogenannte Hornstein-Ranking aufgenommen worden. Es zeichnet Häuser mit einem "außerordentlichen Service, einer herzlichen Wohlfühl-Atmosphäre und kulinarischen Höhenflügen" aus, heißt es in den Voraussetzungen für die Hitparade. „Das gesamte Hotelteam freut sich über jedes einzelne Lob und jede gute Bewertung. Eine Würdigung durch das anspruchsvolle Hornstein-Ranking kommt jedoch einem Ritterschlag gleich und erfüllt uns alle mit großem Stolz“, sagt Karsten Kenneweg. Dennoch sei sich jeder einzelne Mitarbeiter bewusst, dass "wir auch weiterhin unser Bestes geben müssen, um jedem einzelnen Gast einen rundum wunderbaren Aufenthalt zu ermöglichen", ergänzt der Direktor des Hauses am Hollersee.

Das Hornstein-Ranking beruht auf einer Auswertung der bundesweit bedeutendsten Hotel- und Gastronomieführer, darunter Gault Millau, Michelin und Feinschmecker. Die Hornstein-Experten fassen alle Bewertungen dieser Guides zusammen und analysieren sie entsprechend der jeweiligen Bewertungskriterien. Das rechnerische Ergebnis bildet eine Statistik, die einen Überblick über die besten Hotels und Restaurants in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet. Seit 1981 erscheint das Hornstein-Ranking jährlich. Benannt ist es nach dem ehemaligen Sternekoch und Hotelier Wolf von Hornstein.

Zu den positiven Bewertungen für das Parkhotel in den unterschiedlichen Hotel- und Restaurantführern dürfte es sicher auch durch die aufwendigen Renovierungen gekommen sein. Das Fünf-Sterne-Superior-Haus, das seit fünf Jahren zur Dorint-Kette gehört, investierte rund vier Millionen Euro in die Erneuerung der Zimmer, der Bankett- und Tagungssäle sowie der Küche und des Foyers.