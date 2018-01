Eine freudige Überraschung für den WESER-KURIER: Der vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ausgeschriebene „Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen“ geht in diesem Jahr an Miriam Wurster.

Ausgezeichnet wird die Bremerin für eine Arbeit, die während des G20-Gipfels in Hamburg im „WESER-KURIER“ erschienen ist. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde am Montagabend in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin überreicht. Insgesamt hatten sich 67 Zeichnerinnen und Zeichner an dem Wettbewerb beteiligt.Die 53-Jährige studierte Illustration an der Hochschule für Künste Bremen. Seit 1992 arbeitet sie als freie Mitarbeiterin für den „Stern“, „Spiegel online“, Satiremagazine wie „Titanic“, „Nebelspalter“ und „Charlie Hebdo“ und für den WESER-KURIER. Ihr Markenzeichen ist der markante schwarze Strich für die Konturen, gepaart mit einer an Aquarelltechnik erinnernden Koloratur. Ihr Humor ist eher subtil.

„Sie ist eine exzellente Erzählerin“, würdigt ihr Kollege Til Mette die Preisträgerin. „Das ausgezeichnete Werk bringt die Absurdität des G 20-Gipfels auf den Punkt. Die Brutalität des Polizeieinsatzes mit niedlichen Schoßhündchen in Verbindung zu bringen, das ist großartig.“ Übrigens: Am 5. Februar, 18 Uhr, wird Miriam Wurster gemeinsam mit Til Mette im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft bei einer Diskussion über „Charlie Hebdo“ zu Gast sein. Moderieren wird Joerg Helge Wagner, Politikchef beim WESER-KURIER. Anmeldungen telefonisch unter 0421/36 71 66 16.