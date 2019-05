Günther Eisenführ (Koch)

Im Herzen ist der Wahlbremer dann doch immer Preuße geblieben. Schließlich wurde er 1933 in Berlin geboren und ist in der Streusandbüchse der Mark Brandenburg aufgewachsen. „Zu Zeiten von Friedrich II. war das eine ganz arme Gegend. Der alte Fritz hat es verstanden, das zu ändern, indem er viele Franzosen nach Preußen holte. Das Land war für jedermann offen“, betont Günther Eisenführ. Die Folge war ein wirtschaftlicher Aufschwung sondergleichen. Das Credo, das Fridericus Rex damals ausgab: Jeder solle nach seiner Fasson selig werden. Wie Lessing in seinem Drama „Nathan der Weise“ plädierte der Preußenkönig für Toleranz unter den Religionen. Gerade aus diesem Grund wisse er Friedrich den Großen sehr zu schätzen, sagt Eisenführ.

„Mich wundert es doch, dass dieses Credo in der aktuellen Migrationsdebatte kaum Beachtung findet“, sagt der Patentanwalt, der diesen Freitag in der von ihm gegründeten Kanzlei mit dem renommierten 17. AMW-Award ausgezeichnet wird. Die Laudatio vor viel geladener Prominenz hält Professor Bernd-Artin Wessels. Der Arbeitskreis für Management und Wirtschaftsforschung an der Hochschule Bremen würdigt damit die herausragende Lebensleistung des studierten Diplom-Ingenieurs und Juristen. „Denn wir lernen viel von denen, die viel erreicht haben, durch die unmittelbare Begegnung mit ihnen und die Beschäftigung mit ihren Biografien“, wie Professor Dieter Leuthold, Vorsitzender des Arbeitskreises für Management und Wirtschaftsforschung, hervorhebt.

Unschätzbarer Ratgeber

Schon als Schüler besuchte Günther Eisenführ das Refugium des frankophilen Königs, das er Schloss Sanssouci, ohne Sorge, nannte. Wahrscheinlich, dass er schon damals die Melodie gehört hat, die von der Potsdamer Garnisonkirche erklingt: „Üb‘ immer Treu und Redlichkeit“. Und genau nach dieser Devise hat Eisenführ, der sein großes Wissen auch als langjähriger Dozent an der Hochschule und an der Universität Bremen vermittelte, stets gelebt. Bis hoch in seine 80er-Lebensjahre war er noch im operativen Geschäft tätig. Ein unschätzbarer Ratgeber und ein Vorbild für sie alle, wie die Mitarbeiter der Kanzlei betonen, die Eisenführ vor 53 Jahren mit gerade mal zwei Mitarbeiterinnen in Bremen gründete. Heute beschäftigt die Kanzlei Eisenführ Speiser insgesamt 50 Patent- und Rechtsanwälte und -anwältinnen sowie 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Hälfte davon ist in der Kanzlei am Kaffeequartier in der Überseestadt tätig. Die andere Hälfte arbeitet in Hamburg, Berlin und München.

Nach Bremen kam Günther Eisenführ Anfang 1961, um bei Karl Boehmert seine Ausbildung zum Patentanwalt zu absolvieren. Bevor er seine eigene Kanzlei gründete, arbeitete er bei Boehmert als Sozius. Dass Eisenführ überhaupt auf die Idee kam, Patentanwalt zu werden, hat auch biografische Gründe. Die bittere Erfahrung, dass sein Großvater als studierter Werkzeugmaschinenbauer bei dem berühmt-berüchtigten schwarzen Freitag 1929 sein bekanntes und gut arriviertes Unternehmen verlor, mag mit dazu beigetragen haben, aber auch der Tipp seines älteren Bruders, der ebenfalls Jurist war. Günther Eisenführs Vater arbeitete in Berlin als Bankdirektor und Bankjurist und musste mit seiner russisch-jüdisch-stämmigen Frau Vera Charogorodski vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in ein brandenburgisches Dorf fliehen. Auch das sind bittere Erfahrungen, die Günther Eisenführs Jugend geprägt haben. Nicht von ungefähr studierte er später an der Technischen Hochschule Darmstadt im Hauptfach Maschinenbau sowie bei dem prominenten Publizisten Eugen Kogon im Nebenfach politische Wissenschaften. Das Thema „Der SS-Staat“, so der Titel von Kogons bekanntem Standardwerk, sollte ihn nicht mehr loslassen.

Die Verbindung mit den neuen Bundesländern ist eine Herzensangelegenheit für ihn und zieht sich wie ein roter Faden durch seine Biografie. Für Eisenführ war es selbstverständlich, dass er nach dem Mauer-Fall Patentfachleuten aus DDR-Unternehmen berufliche Unterstützung und Starthilfe gab. Zunächst einmal habe er ihr Vertrauen gewinnen müssen. „Uns war es wichtig, ihnen das Signal zu geben, dass sie von den bundesrepublikanischen Kollegen nicht hängen gelassen werden und deshalb haben wir ihnen damals die deutschen und europäischen Prüfungen zum Patentrecht erlassen“, betont Günther Eisenführ.

Haribo gegen Lindt

Von welch essenzieller Wichtigkeit die Tätigkeit eines Patentanwaltes zum Schutz des Urheberrechtes oft für die Existenz von Erfindern ist, wird deutlich, sobald man Eisenführ auf die chinesische Devise anspricht, der zufolge Nachahmung die größte Form der Verehrung ist. „Das mag aus philosophischer Sicht schon so sein, aber aus der wirtschaftlichen Perspektive ist das ruinös“, sagt er milde lächelnd. „Als Patentanwalt ist man der Übersetzer zwischen zwei Denkschemata, die unterschiedlicher kaum sein könnten, dem juristischen und dem wissenschaftlichen Denken. Beide Professionen sind sich eigentlich nicht so ganz grün. Die Kunst des Patentanwaltes besteht nun darin, diese Gegensätze zu vereinen und eine Brücke zwischen ihnen zu bauen. Und man sollte sowieso ein gewisses Helfer-Gen und generell Spaß an Technik haben“, erläutert der Patentanwalt.

Einen der letzten spektakulären Prozesse, die Eisenführ vor zwei Jahren für den Schweizer Chocolatier Lindt vor dem Bundesgerichtshof gewann, ist der um den Goldbären. Der Gummibärchen-Produzent Haribo hatte den Prozess in erster Instanz zu seinen Gunsten entschieden und ließ bundesweit alle Supermarkt-Regale von den in Stanniol verpackten Goldbären räumen. Der Patentanwalt konnte nachweisen, dass der Vergleich zwischen Schoko- und Gummi-Goldbären einigermaßen absurd war. Ein Detail darf in der Vita von Günther Eisenführ indes nicht fehlen: Von 1992 bis 1996 war er Eiswett-Präsident. Ihm gelang es, als Redner solch bekannte Ehrengäste wie Daimler-Benz-Vorstand Edzard Reuter, den damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf sowie Lord Ralf Dahrendorf, Mitglied des britischen Oberhauses, und den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker nach Bremen zu holen. Letztere seien besondere Highlights für ihn gewesen, resümiert er.