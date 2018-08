Auffahrunfall in Peterswerder

Auto brennt aus

Maren Beneke

Nach einem Unfall ist am Sonnabendnachmittag in Peterswerder ein Auto ausgebrannt. Zuvor war ein Fahrzeug auf der Hamburger Straße etwa in Höhe der Stader Straße auf ein anderes Auto aufgefahren.