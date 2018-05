Noch sind die Ursachen des Brandes nicht geklärt. (dpa)

In der Nacht zu Freitag brannte an der Züricher Straße im Bremer Stadtteil Osterholz ein Auto. Die Kriminalpolizei Bremen ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Gegen 04.00 Uhr wurde der Brand von Anwohnern gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, an dem Wagen entstand jedoch Totalschaden. Experten der Bremer Polizei untersuchten den Tatort und ermitteln nun wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise werden unter (0421) 362 3888 entgegen genommen.