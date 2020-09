Bei einem Unfall im Bremer Stadtteil Walle sind zwei Menschen leicht verletzt worden. (Nordwest Media TV)

In Bremer Stadtteil Walle hat sich in der Nacht zu Sonnabend ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Bremen hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in eine Hauswand gekracht. Der Pkw durchbrach die Wand und kam direkt neben einem Bewohner des Hauses zum Stehen. Einsatzkräfte bargen das Auto. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.