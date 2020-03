Im Bremer Viertel ist erneut ein Auto einer Immobilienfirma ausgebrannt. (Patrick Seeger / dpa)

Im Bremer Viertel ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Feuer gekommen. Anwohner meldeten gegen 0.55 Uhr ein brennendes Auto am Osterdeich. Als die Feuerwehr den Einsatzort erreichte brannte der Wagen bereits voll. Das Feuer ging auf eine Hecke über. Zudem wurden durch die Hitzeentwicklung zwei Fenster eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Die Bewohner mussten vorsorglich evakuiert werden. An dem Auto, das einer Immobilienfirma gehört, entstand Totalschaden. Später entdeckten Einsatzkräfte der Polizei, dass an einem weiteren Fahrzeug einer Immobilienfirma alle Scheiben eingeschlagen waren. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 - 362 38 88 entgegen.

In den vergangenen Monaten war es in Bremen immer wieder zu Brandanschlägen auf Autos von Immobilienfirmen gekommen. Im November 2019 setzten Unbekannte Müll vor dem Büro einer Immobilienfirma in Brand. Zuletzt brannte das Wohnmobil einer Immobilienfirma in Findorff.