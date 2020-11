Brand in Findorff

Auto einer Immobilienfirma steht in Flammen

Christian Butt

In der Nacht zu Dienstag ist in Findorff ein Auto komplett ausgebrannt. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Anschlägen auf Immobilienfirmen.