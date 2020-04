Die Fußgängerin wurde umgehend in ein Klinikum gebracht. Ihr Zustand ist nach wie vor kritisch. (Björn Hake)

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag auf Höhe eines Zebrastreifens in der Leher Heerstraße von einem Auto erfasst und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Die 41-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei nach wie vor kritisch, teilte die Polizei Bremen mit.

Der Mitteilung zufolge war die Frau dabei, die Fahrbahn zu überqueren, als sie das Auto erfasste. Hinter dem Steuer saß eine 78-Jährige, die in Richtung Oberneuland unterwegs war. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.