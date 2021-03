Bei einem Verkehrsunfall auf der Bürgermeister-Smidt-Straße sind am Dienstagnachmittag eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. (Carsten Rehder/dpa)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bürgermeister-Smidt-Straße in Höhe der Straße Am Wandrahm sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Abend auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Passanten im Alter von „über 70 Jahren“. Sie wurden von einem Auto angefahren.

Die Feuerwehr teilte mit, dass eine Frau und ein Mann vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die Bürgermeister-Smidt-Straße war ab Falkenstraße in Fahrtrichtung Neustadt gesperrt. Der ÖPNV in diese Richtung war ebenfalls betroffen. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben.

Angaben zur Unfallursache konnte die Polizei am Dienstagabend noch nicht machen.