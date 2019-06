In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist in der Östlichen Vorstadt ein Auto ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Gegen 1.25 Uhr meldeten Anwohner der Feldstraße einen brennenden VW-Bus in einem Hinterhof. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, an dem Wagen entstand allerdings Totalschaden. Durch das Feuer wurde auch ein Gartenhaus beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 75 000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag in der Feldstraße und den umliegenden Straßen Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04 21 / 362 38 88 entgegen.