Auf der Ludwig-Roselius-Allee ist ein Pkw-Fahrer in einen Ampelmast gekracht. (Christian Butt)

In der Vahr hat sich in der Nacht zu Sonntag ein kurioser Unfall ereignet. Ein Autofahrer, der auf der Ludwig-Roselius-Allee unterwegs war, hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren und auf einer Mittelinsel zunächst einen Blitzer auf seinem Pfeiler umgefahren. Anschließend krachte er in einen Ampelmast. Dabei wurde die Front des Transporters stark gestaucht. Trotz des Aufpralls bei offenbar hoher Geschwindigkeit konnte der Fahrer eigenständig aus dem Wrack klettern. Er zog sich leichte Verletzungen zu.