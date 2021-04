44-Jährige muss ins Krankenhaus

Auto landet in Hastedt auf dem Dach

Jan-Felix Jasch

Eine 44-Jährige ist am Samstag mit ihrem Auto in Hastedt verunglückt. Sie verlor die Kontrolle und überschlug sich, sie musste in einem Krankenhaus versorgt werden.