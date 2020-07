In Bremen-Walle war es am späten Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. (DPA)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bremen-Walle ist am späten Samstagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut einer Sprecherin der Polizei Bremen war dieser vermutlich mit hoher Geschwindigkeit auf der Bremerhavener Straße in Walle stadteinwärts unterwegs, als der 32-Jährige rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann prallte mit seinem VW Golf gegen einen Straßenbaum. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Warum der 32-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist zurzeit noch unklar. Wie die Polizei Bremen mitteilt, soll der Fahrer laut Zeugenaussagen im Bereich Liegnitzstraße bereits ein Straßenschild umgefahren haben.

Während der Unfallaufnahme musste die Bremerhavener Straße stadteinwärts gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

++ Der Artikel wurde aktualisiert um 8.45 Uhr. ++