Bremerhaven

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auto stürzt in die Geeste - Fahrerin stirbt

In der Nacht zu Sonntag ist eine Frau mit ihrem Auto in Bremerhaven in die Geeste gestürzt. Zeugen meldeten den Vorfall - die Feuerwehr konnte die Fahrerin jedoch nicht mehr retten.