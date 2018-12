Der Fahrer des Wagens überlebte den Sturz aus zehn Metern Höhe schwer verletzt. (Polizeiinspektion Cuxhaven)

Ein Pkw-Fahrer hat auf der A27 bei Bremerhaven mit seinem Wagen das Geländer einer Autobahnbrücke durchbrochen und ist zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde bei dem Unfall am Sonntag schwer verletzt, teilte die Feuerwehr in Bremerhaven mit. Der Wagen sei von der Autobahnbrücke der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf auf einen Landwirtschaftsweg gefallen und auf den Rädern stehen geblieben.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist unklar. Nach Angaben der Polizeiinspektion Cuxhaven fuhr der 26-jährige Fahrer aus Osterholz in Richtung Cuxhaven, als er mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend flog er über die gegenüberliegende Fahrbahn über eine Strecke von 25 Metern. Dort touchierte das Auto das Brückengeländer, verlor den Motorblock und stürzte in die Tiefe.

Möglicherweise seien mehrere Stunden vergangen, bevor der Unfall entdeckt wurde. Er könnte sich sogar schon in der Nacht ereignet haben. Nach Angaben der Feuerwehr war es ein aufmerksamer Autofahrer, dem auf der Autobahnbrücke das beschädigte Geländer und Fahrzeugteile auf der Fahrbahn aufgefallen waren, der die Rettungskräfte alarmierte.

Der verletzte 26-Jährige konnte von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er war ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus nach Bremerhaven gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04743-9280 beim Polizeikommissariat Geestland zu melden. (ech/dpa)