Werder-Spieler Milot Rashica hat bei der Bürgerpark-Tombola die Hauptgewinnnummer für die auf alle gekauften Lose ausgelobten 5000 Euro gezogen: Der Besitzer mit der Losnummer 002.891 kann sich bis zum 26. Mai telefonisch unter 32 36 66 oder per E-Mail an info@buergerpark-tombola.de melden. Gleiches gilt für die Besitzer des ersten Ersatzloses, 011.437, und des zweiten Ersatzloses 002.619. Das Geld wird vom Bremer Großhändler Barth & Könenkamp Seiden gesponsert. Und noch eine Gewinnerin steht fest: Die 73-jährige Ursula Gaßmann hat zehn Euro in Lose investiert und eine Mercedes A160-Klasse im Wert von 28 000 Euro gewonnen, ermöglicht durch die Bremer Daimler-Niederlassung.