Das Fahrzeug der vermissten Danuta Lysien: ein champagnerfarbene Mercedes vom Typ E220. (Polizei Bremen)

Im Zusammenhang mit dem Fall der vermissten Oldenburgerin Danuta Lysien hat die Polizei Bremen am Mittwoch das gesuchte Fahrzeug der 56-Jährigen gefunden. Der champagnerfarbene Mercedes vom Typ E220 war auf einem Parkplatz an der Richard-Dunkel-Straße unter einer Autobahnbrücke abgestellt worden.

Laut Polizeiangaben wurde Danuta Lysien zuletzt am Nachmittag des 24. Juni 2017 in Oldenburg lebend gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden. Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hatte wenig später eine Sonderkommission gegründet, um die Hintergründe des Verschwindens der Frau aufzuklären. Kurz nach ihrem Verschwinden hatte ein unbekannter Mann zwei Mal mit der EC-Karte der Frau einen höheren Betrag in Oldenburg und zwei Tage später zwei Mal in der polnischen Region Posen abgehoben. Videos aus den Überwachungskameras zeigen nach Angaben der Polizei in allen vier Fällen einen älteren Mann mit kräftiger Statur.

Eine Sonderkommission der Polizei sucht weiter nach der Vermissten. Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen nicht aus. Sie halten es aber auch für möglich, dass sich die 56-Jährige in ihr Heimatland Polen abgesetzt hat.

Danuta Lysien wird seit Juni 2017 vermisst. (Polizei)

Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, setzte im Oktober 2017 eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Verschwindens und im Falle einer Straftat zur Ermittlung des Täters führen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Sonderkommission "DaLy" der Polizei Oldenburg bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem aufgefundenen Fahrzeug an der Richard-Dunkel-Straße im Bremer Stadtteil Neustadt machen können, werden gebeten, sich unter 0441/790 4115 bei der Polizei Oldenburg zu melden. Der Mercedes wurde inzwischen durch die Polizei sichergestellt und wird derzeit auf Spuren untersucht. (nkn)