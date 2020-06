Nach einem Auffahrunfall ist die Autobahn 1 derzeit ab Anschlussstelle Arsten in Richtung Osnabrück voll gesperrt (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Aufräumarbeiten nach einem Unfall mit zwei Lastkraftwagen auf der Autobahn 1 in Höhe Arsten in Richtung Osnabrück sind zügig kommen voran. Den linken Fahrstreifen hatte die Polizei schnell wieder freigegeben, in der Nacht folgte dann auch der andere Fahrstreifen.

Die Aufräumarbeiten auf den beiden anderen Spuren werden noch circa zwei bis drei Stunden andauern, teilten die Beamten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Es ist weiterhin mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen."

Gegen Mitternacht kam dann das Update der Polizei Bremen: "Jetzt sind auch die gesperrten zwei Fahstreifen wieder freigegeben.

Die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück war am frühen Abend ab Arsten zunächst voll gesperrt worden. Grund war ein Auffahrunfall zweiter Lkw, der sich gegen 17.30 Uhr ereignete. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Arsten abgeleitet, teilte die Polizei mit.

Aufgrund der dortigen Baustelle musste der Verkehr allerdings auf den Autobahnzubringer in Richtung Neuenlander Straße geführt werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei wurde bei dem Auffahrunfall ein Lkw-Fahrer verletzt.

++ Dieser Artikel wurde am 4. Juni um 6.15 Uhr aktualisiert ++