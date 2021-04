Die Polizei hat die A27 gesperrt. (Friso Gentsch/dpa)

Die Autobahn 27 ist aktuell zwischen der Anschlussstelle Bremen-Industriehäfen und der Lesumbrücke in Fahrtrichtung Bremerhaven gesperrt. Nur der linke Fahrstreifen ist laut Polizei befahrbar. Es wird dazu geraten, den Bereich möglichst zu umfahren.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich auf Höhe der Lesumbrücke am Freitagnachmittag ein Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nähere Angaben zum Unfallhergang und möglichen Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen. Polizisten und Rettungskräfte seien am Unfallort, hieß es. Wie lange die Sperrung andauert, ist offen.

Die Meldung wurde um 16.33 Uhr aktualisiert.