Die Feuerwehr musste einen Sicherheitsradius um die Unfallstelle einrichten. (Björn Hake (Symbolbild))

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Autobahn 29 in Höhe Wardenburg südlich von Oldenburg ereignet, wie die Polizei mitteilt. Ein Sattelzug war gegen 11.35 Uhr auf der A29 in Richtung Oldenburg unterwegs, durchbrach die Mittelschutzplanke und kippte auf die Fahrbahn in Richtung Osnabrück. Durch Gefahrgut, das giftig und hochentzündlich ist, musste auch die Fahrbahn in Richtung Oldenburg gesperrt werden. Dafür musste ein Sicherheitsradius um die Unfallstelle angelegt werden. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um das Gefahrgut zu beseitigen.

Die Polizei empfiehlt, die A29 weiträumig zu umfahren, etwa über die A1 oder die A28. Die Nebenstraßen seien derzeit schon überlastet.